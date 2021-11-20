Проєкт отримав назву One River North. У споруди буде неймовірна особливість – на фасаді буде вирізано східну природну стежку, яка ніби розтинатиме будівлю.
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У будівлі відведено понад тисячу квадратних метрів для відкритих просторів, водних об’єктів і стежок, що нагадуватимуть багатий рельєф Колорадо.
Неймовірна велич / Фото archdaily
Проєкт спрямований на розмивання межі між будівлями та природним середовищем. На додаток до унікального поєднання архітектури та ландшафту вежа запропонує 187 апартаментів, терасу на даху з басейном, спа та садом, а також розкішні торгові площі на першому поверсі.
Природа єднає / Фото archdaily
One River North є зразком того, як ми повинні жити, приносячи природу в наші будинки та створюючи справжній рослинний досвід у поєднанні з сучасними комфортами та зручностями,
– зазначив Кевін Ратнер, співзасновник The Max Collaborative, компанії котра замовила проєкт.
Прекрасна будівля / Фото archdaily
Скляний фасад споруди оздоблений жалюзі, які регулюють сонячне світло і пом’якшують його візуальну присутність, формуючи спокійний відпочинок або затишний робочий простір.
Чарівний дизайн / Фото archdaily
Очікується, що проєкт буде завершено до кінця 2023 року.