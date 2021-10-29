Купівля нових меблів чи проведення масштабного ремонту потребують великих затрат, які не завжди дозволяє бюджет. Проте є кілька дизайнерських хитрощів, які нададуть вашому дому новий та покращений вигляд.

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Невеликі зміни у просторі оселі можуть зробити великий вплив на загальний настрій та комфорт мешканців. Дизайнери розкрили прості способи освіжити інтер'єр без ремонту.

Текстиль

З приходом прохолодної погоди все частіше хочеться залишитися вдома та переглянути фільм чи почитати книгу. Для зміни атмосфери у домі існує простий та дієвий спосіб – замініть штори. Можна обрати більш цупкий матеріал з осіннім чи зимовим орнаментом.

Нова яскрава постільна білизна може творити чудеса з вашим особистим простором. Також варто купити нові диванні подушки цікавої форми, щоб створити правильний настрій.

Створення правильної атмосфери / Фото unsplash

Квіти

Простір оселі варто наповнити цікавими осінніми композиціями або ж купити вазони, які зможуть радувати вас дуже довго.

Плед

Важко уявити затишний вечір удома без м'якого пледа, чашки чаю та книги. Це означає, що саме час вибрати плед своєї мрії та оновити колекцію чаю.

Затишна домівка / Фото pexels

Запах

Достатньо змінити аромат у приміщенні – і воно сприйматиметься зовсім інакше. Варто поекспериментувати з пахощами та різною парфумерією для дому. Економний варіант, який легко можна придбати – ароматичні свічки. Окрім приємного запаху вони також створюють особливий настрій.

Приємний запах домівки – те, про що варто подбати / Фото pexels

Оновіть посуд

Скільки часу минуло з того часу, як ви інвестували в новий набір посуду? Якщо ваші каструлі, сковорідки та тарілки виглядають неохайно, то у вас є ідеальний привід купити собі нові. Вибирайте набір без хімікатів, який також буде естетично приємний для ока.

Новий посуд – завжди гарна ідея / Фото pexels