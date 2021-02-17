Ванна з глини та повна натуральність: як виглядає екологічний інтер'єр будинку в Лондоні

Цей дім створювали таким, що не завдавав би шкоди ані природі, ні здоров’ю мешканців. В інтер'єрі усе продумано до найдрібніших деталей.

Проєкт назвали House of Gray. Основними акцентами в інтер'єрі стали натуральні кольори та природні матеріали.

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Шавлієво-зелений колір в інтер'єрі / Фото Dezeen

Цей дім розташований в Лондоні. Усі матеріали тут були обрані для збереження здоров'я мешканців та покращення екології планети.

Тут є дерев'яні меблі, матрац із біорозкладного латексу і навіть стіни у ванній кімнаті, що поглинають вуглець.



У помешканні багато натурального дерева / Фото Dezeen

В інтер'єрі використали палітру природних кольорів та м'які текстури. Вітальню пофарбували у шавлієво-зелений колір, а подекуди стіни оздобили глиняним тиньком.



Диван незвичної форми у вітальні доповнює інтер'єр / Фото Dezeen

У спальні розмістили меблі з ебонізованого дубу та почорнілого ясеня. Тут є головне ліжко з тумбами, шафа для одягу, туалетний столик. Гардероб зробили з кедрового дерева. Цей матеріал є природним пестицидом, що здатен відлякувати міль. Натомість дуб та ясен регулюють вологість повітря в приміщенні.

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Спальня у відтінках зеленого / Фото Dezeen

Для стін у спальні використали натуральну вапняну фарбу, що виготовлена на основі глини, каменю, крейди. До неї додали природні пігменти: наприклад, охру.



Ванна з суміші піску, глини й мінералів / Фото Dezeen

Важливими деталями стали ванна та раковина. Вони складаються з натурального піску, необпалених глин, пігментів та мінералів.

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