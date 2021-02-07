Українська мрія: хлопець власноруч будує стильну екохату на Закарпатті
Хто з нас не мріяв жити за містом у гармонії з природою. Для того, або реалізувати таку мрію, не обов'язково мати багато грошей. Розповідаємо, як українець створює екологічний дім власноруч.
Джерело: 24 канал
Засновник проєкту "Моя українська мрія" розпочав будувати саманний дім ще 6 років тому. Однак спершу хлопець на ім'я Марк не мав конкретної мети чи плану. Активно добудовувати житло він почав навесні 2020 року.
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Вікна химерної форми роблять будинок не схожим на інші / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream
Протягом сезону для будівництва власник та волонтери вимісили ногами 230 порцій саману.
Одна порція – це 1500 кроків, приблизно один кілометр, виходить, вимішуючи ногами саман, я пройшов близько 230 кілометрів та спалив 30 тисяч калорій, – розповідає власник.
Так виглядає саманний дім всередині / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream
Саман– це традиційний будівельний матеріал із глини, сіна або соломи та води. Більшість старих будівель в українських селах зводили переважно з саману.
У таких будинках жили наші предки / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream
Господар розповідає, що хатина мрії ще далека від завершення, але коридор, спальня й кухня вже майже готові.
Всередині дому усе виглядає дуже автентично / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream
Оригінальний дизайн вдалося створити за допомогою вікон. Їх в будинку дуже багато і всі вони різної форми.
Будинок розташований на Закарпатті, неподалік міста Перечин.
Будинок зводять за старовинною технологією / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream
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Господар екохати має власний україномовний Youtube-канал, де розповідає про сталий спосіб життя.
Перегляньте відео, в якому продемонстровано один день життя на природі:
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