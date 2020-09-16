У будівництві екоготелю використали тільки природні матеріали й перевірені часом технології. Власники називають його найбільш екологічним, дружнім і натуральним в Україні.

Готель Friend House побудували в Дніпропетровській області, повідомляє DomUkrBio.

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Всередині приміщення нагадує печеру / Фото DomUkrBio

Екоготель створений винятково з біорозкладних матеріалів: дерева, глини, тростини й черепашнику. Такий тип помешкання називається "саманним". Технологія будівництва старовинна, її використовували ще наші предки, коли зводили хати-мазанки.

Саманні будівлі надзвичайно міцні й довговічні.

Friend House спроєктував український екодизайнер Юрій Ринтовт.



Дерев’яні меблі найкращі для екологічного будівництва / Фото DomUkrBio

Меблі в Friend House були спроєктовані разом з будівлею. Усі вони – дерев'яні, навіть мийки у ванних кімнатах.

Замість вікон у стінах круглі отвори. У приміщеннях багато природного світла й свіжого повітря.



У кімнатах є все для приємного відпочинку / Фото DomUkrBio

Готель надзвичайно комфортабельний: тут є гаряча вода, зручні ліжка, інтернет. Однак потрапити сюди може не кожен – заклад закритий для сторонніх.

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Здається, що дерев’яний дах “лежить” на глиняних кулях / Фото Toloka.info

Готель має площу 1750 квадратних метрів і розташувався на трьох гектарах заповідного лісу.

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