Коли дизайнерка студії YSG Ясмін Салех, стала власницею квартири в будинку, зведеному у стилі артдеко, вона зрозуміла що інтер'єр повністю відповідатиме її власному стилю, цінностям студії та зображуватиме погляди на життя та мистецтво. Оскільки більшість життя Ясмін проводиться у подорожах, квартира стала точкою повернення, де зберігається усе найцінніше.

До теми Як захистити оселю від вірусів та бактерій

Завдяки кольорам та текстурам, дім став вікном у світ мистецтва та творчості. Кремові стіни, які володіють заспокійливим ефектом, створюють цілісну картину. Кожна зона дому знайшла своє місце: спальні не доводиться конкурувати з вітальнею чи зоною для відпочинку.



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio

Вкраплення оливково-зеленого, персикового та куркумового є основними акцентами, які створюють унікальний зв’язок з природою.



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio

Кожен предмет мистецтва, яким прикрашені стіни квартири, розповідають свою історію. Це ще один доказ, що навіть невеличкі постери чи картини здатні розкрити "я" власника дому та не зайняти при цьому багато простору.



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio



Еклектика у квартирі, площею 55 метрів квадратних / Фото ysg.studio