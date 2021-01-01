У задзеркаллі: 5 незвичних ідей із дзеркалами в інтер'єрі
Дзеркала є не тільки функціональним, а ще й стильним предметом інтер'єру. Розповідаємо, як оригінально прикрасити свій дім дзеркалами.
Про дзеркала в інтер'єрі повідомляє ресурс The Spruce.
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Дзеркало з макраме
Цікава ідея для інтер'єрів у стилі бохо та хюґе. Колір ниток макраме можна підібрати до стін, або ж навпаки, зробити його контрастним.
Дзеркало з макраме виглядає незвично / Фото The Spruce
Дзеркало на дверях
Таке рішення у спальні допоможе одягнутися вранці. Також воно розширює простір та допомагає відбивати природне світло.
Дзеркало на дверях візуально збільшить невелику кімнату / Фото The Spruce
Невидиме дзеркало
Таке дзеркало схоже на отвір у стіні або вікно. Воно виглядає цікаво та оригінально. Невидимі дзеркала роблять простір об'ємним.
Приклад невидимого дзеркала в інтер'єрі / Фото The Spruce
Акцентне дзеркало на чорній стіні
Сміливе рішення для сучасних інтер'єрів. Це дзеркало завжди буде в центрі уваги.
Дзеркало на чорному фоні виглядає надзвичайно стильно / Фото The Spruce
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Галерея із дзеркал
Можна прикрасити стіну різними дзеркалами невеликого розміру. Обирайте варіанти в одному стилі, або навпаки – купіть багато різних не схожих між собою моделей.
Галерея із дзеркал на червоному фоні / Фото The Spruce
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