Дзеркала є не тільки функціональним, а ще й стильним предметом інтер'єру. Розповідаємо, як оригінально прикрасити свій дім дзеркалами.

Про дзеркала в інтер'єрі повідомляє ресурс The Spruce.

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Дзеркало з макраме

Цікава ідея для інтер'єрів у стилі бохо та хюґе. Колір ниток макраме можна підібрати до стін, або ж навпаки, зробити його контрастним.



Дзеркало з макраме виглядає незвично / Фото The Spruce

Дзеркало на дверях

Таке рішення у спальні допоможе одягнутися вранці. Також воно розширює простір та допомагає відбивати природне світло.



Дзеркало на дверях візуально збільшить невелику кімнату / Фото The Spruce

Невидиме дзеркало

Таке дзеркало схоже на отвір у стіні або вікно. Воно виглядає цікаво та оригінально. Невидимі дзеркала роблять простір об'ємним.



Приклад невидимого дзеркала в інтер'єрі / Фото The Spruce

Акцентне дзеркало на чорній стіні

Сміливе рішення для сучасних інтер'єрів. Це дзеркало завжди буде в центрі уваги.



Дзеркало на чорному фоні виглядає надзвичайно стильно / Фото The Spruce

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Галерея із дзеркал

Можна прикрасити стіну різними дзеркалами невеликого розміру. Обирайте варіанти в одному стилі, або навпаки – купіть багато різних не схожих між собою моделей.



Галерея із дзеркал на червоному фоні / Фото The Spruce