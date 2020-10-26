Нерідко ми міркуємо над тим, як зробити стильний і функціональний ремонт на невеликій площі. Іспанські дизайнери придумали нестандартне рішення.

Така ідея може зекономити простір у вашому домі, повідомляє Dicasconstrutivas.

Вас зацікавить: Як прикрасити стіну деревом: переваги та ідеї для домашнього декору



Ось так виглядають зачинені двері / Фото Dicasconstrutivas

Ці двері немов живуть власним життям: вони повертають "за ріг" кімнати.

Незвичний елемент інтер'єру зробили з дерев'яних пластинок, що скріплені між собою гнучкою конструкцією. Так двері можуть вигинатися у півколо при відкриванні.



У процесі відкривання двері набувають форми півкола / Фото Dicasconstrutivas

Конструкція пересувається за допомогою спеціальної рейки та роликового механізму.

У помешканні двері закривають вихід на сходовий майданчик.



Відчинені двері знову стають прямокутними / Фото Dicasconstrutivas

Таке рішення незамінне, якщо в будинку мешкають маленькі діти. Так вони будуть в безпеці й не залізуть на сходи без нагляду.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням