Двері, що повертають вбік: фото незвичного дизайну з Іспанії
Нерідко ми міркуємо над тим, як зробити стильний і функціональний ремонт на невеликій площі. Іспанські дизайнери придумали нестандартне рішення.
Така ідея може зекономити простір у вашому домі, повідомляє Dicasconstrutivas.
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Ось так виглядають зачинені двері / Фото Dicasconstrutivas
Ці двері немов живуть власним життям: вони повертають "за ріг" кімнати.
Незвичний елемент інтер'єру зробили з дерев'яних пластинок, що скріплені між собою гнучкою конструкцією. Так двері можуть вигинатися у півколо при відкриванні.
У процесі відкривання двері набувають форми півкола / Фото Dicasconstrutivas
Конструкція пересувається за допомогою спеціальної рейки та роликового механізму.
У помешканні двері закривають вихід на сходовий майданчик.
Відчинені двері знову стають прямокутними / Фото Dicasconstrutivas
Таке рішення незамінне, якщо в будинку мешкають маленькі діти. Так вони будуть в безпеці й не залізуть на сходи без нагляду.
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