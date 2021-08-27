Квартира в новобудові площею 145 метрів квадратних розташована в самому центрі Мінська. Замовниками проєкту стало сімейне подружжя – зріла інтелігентна пара, яка любить подорожі.

Оскільки замовниця цікавиться дизайном, вона планувала облаштувати квартиру на свій смак. Але в процесі роботи вона зрозуміла, що їй необхідна допомога професійної студії. Їй хотілося йти в ногу з часом, але водночас вона не могла відмовитися від власних уявлень про комфорт і затишок. Через це процес постійно затягувався.

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Цей проєкт – результат компромісу, в результаті якого вдалося зберегти авторську ідею і задовольнити вимоги замовників. Найважливіше – в одному просторі вдалося органічно поєднати кілька різноманітних стилів. З одного боку це сучасний і технологічний інтер'єр, що відповідає духу часу, з іншого – він пронизаний повагою до іншої епохи.

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

Відсилання до 60-х проявляються і багетами, і фацетом на кухні, і пташками на шторах. Одночасно в кожну кімнату підібрані сучасні меблі та світильники.

Планування

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

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Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

Квартира розташована в монолітно-каркасному будинку, тому один з головних елементів, які довелося обіграти – опірні колони. Саме вони стали основою для майбутнього зонування. Завдяки їм у вітальні була продумана стелажна система зберігання, що дозволило відокремити зону коридору, закрити вхід в санвузол, залишивши доступ до природного світла.

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

У спальні команда облаштувала портал біля вікна з робочим місцем замовниці; в передпокої – велика гардеробна і пральня.

Прийоми в оформленні інтер'єру

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

Дух 60-х: інтелігентний інтер'єр квартири у центрі Мінська / Фото i-project

Для того щоб завершити інтер'єр, команда використала різні кольори. Сміливе поєднання складних тонів, в основному – приглушених, стали основною родзинкою приміщення. В інтер'єрі багато панелей МДФ, які використані для обробки стін.