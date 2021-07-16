Друге життя: повторне використання плитки після ремонту

У кожному домі після завершення ремонтних робіт залишається чимало будівельних залишків. Як можна повторно та стильно використати плитку – дивіться у нашому матеріалі.

Плитка – універсальне рішення для будь-яких приміщень, проте після ремонту може залишитися чимало її залишків. Нижче кілька простих та доступних ідей, як творчо можна використати кахель у домі.

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Підставки

Плитку невеликого розміру можна використати як підставку для чашок чи пляшок. Необхідно просто приклеїти шматок оксамиту до внутрішньої частини плитки.

Найкраща підставка для гарячої чашки / Фото Вoredpanda

Декор столу

Якщо у домі є стіл, який потребує оновлення, то за допомогою плитки можна створити новий предмет інтер'єру. Замість того, що купляти нові дорогі меблі, стіл можна вистелити плиткою.



Стильне рішення / Фото Вoredpanda

Магніти на холодильник

Стильною родзинкою інтер'єру може стати синхронізація плитки на підлозі із декором на холодильнику. Потрібно взяти невеликі за розміром плитки або ж вирізати необхідний розмір та прикріпити маленькі магнітики на тильній стороні кожного шматка.



Чудовий декор для холодильника / Фото Вoredpanda

Кахельне дзеркало

Ще один чудовий спосіб використання плитки - викласти нею улюблене дзеркало у ванній кімнаті.



Естетичне дзеркало / Фото Вoredpanda

Настінне мистецтво

Один із найпростіших способів стилізації залишків плитки – помістити кахель у рамку. Це створить особливу атмосферу у кімнаті. Улюблену плитку необхідно вставити у рамку і повісити на стіну.



Стильні конструкції / Фото Вoredpanda