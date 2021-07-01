У штаті Нью-Йорк звели чарівну дерев'яну садибу, яка насправді складається із головного будинку та трьох менших павільйонів. Садиба, котра отримала назву "Бівер-Брук", має володіння у розмірі 20 гектарів лісистої землі в окрузі Салліван.

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Цю казку посеред природи побудували творці популярного вебсайту з дизайну Cabin Porn, також вони видали однойменну книгу. Садиба Бівер-Брук є на обкладинці популярної книги з дизайну інтер'єрів.



Неймовірний простір / Фото The Nordroom

Головний будинок – це чотириповерхова дерев'яна споруда. Площа будівлі складає понад 330 квадратних метрів.

Ефектний сімейний будинок / Фото The Nordroom

Маєток у штаті Нью-Йорк – це поєднання сільських, промислових та сучасних особливостей.



Поворотне вікно створює відчуття кімнати на вулиці / Фото The Nordroom

Особливістю інтер'єру є високі стелі та великі вікна. Дерев'яні настінні балки та стелі надають простору провінційного вигляду. Особливий затишок у простір приносять продумані текстурні деталі. У зоні відпочинку висить великий килим, поділений меншим смугастим килимом зверху.

З великого вікна відкривається казковий вид на навколишній ліс / Фото The Nordroom

Головна спальня має похилі стелі та відкриті дерев'яні балки. Ця кімната також прикрашена великою кількістю текстилю, щоб створити відчуття hygge.