У цьому домі є усе необхідне для щасливого життя. Тут мешкає пара французів, які обрали цей бюджетний варіант для власного житла.

Про трендовий мінібудинок у Франції повідомляє Novate.

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Компактна і зручна кухня / Фото picsbrowse.com

Помешкання розташоване на околиці французького міста Нант. Його оточує сад і мальовничий сільський пейзаж.

В інтер'єрі використали чимало оригінальних рішень. Тут усе побудовано за принципами мінімалізму.



Дім гармонійно вписується у пейзаж / Фото img.blesk.cz

У будинку вдалося розмістити зручну кухню, робочу зону й ванну кімнату. На другому поверсі розташована спальня у стилі лофт. Знайшлося місце навіть для дитячої кімнати – втім, її будуть використовувати тільки в майбутньому.



Інтер'єр виглядає дуже затишно / Фото preview.redd.it

Зовні будинок прикрашають металеві конструкції та кедрове дерево. Завдяки своєму дизайну дім чудово вписується в довколишній пейзаж.

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Спальня на другому ярусі / Фото static.boredpanda.com

Автором проєкту є французька студія Baluchon. Цей дім є чудовим прикладом красивої та живої мінімалістичної архітектури.