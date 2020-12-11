Доступне житло у Франції: фото стильного мініатюрного будинку в передмісті
У цьому домі є усе необхідне для щасливого життя. Тут мешкає пара французів, які обрали цей бюджетний варіант для власного житла.
Про трендовий мінібудинок у Франції повідомляє Novate.
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Компактна і зручна кухня / Фото picsbrowse.com
Помешкання розташоване на околиці французького міста Нант. Його оточує сад і мальовничий сільський пейзаж.
В інтер'єрі використали чимало оригінальних рішень. Тут усе побудовано за принципами мінімалізму.
Дім гармонійно вписується у пейзаж / Фото img.blesk.cz
У будинку вдалося розмістити зручну кухню, робочу зону й ванну кімнату. На другому поверсі розташована спальня у стилі лофт. Знайшлося місце навіть для дитячої кімнати – втім, її будуть використовувати тільки в майбутньому.
Інтер'єр виглядає дуже затишно / Фото preview.redd.it
Зовні будинок прикрашають металеві конструкції та кедрове дерево. Завдяки своєму дизайну дім чудово вписується в довколишній пейзаж.
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Спальня на другому ярусі / Фото static.boredpanda.com
Автором проєкту є французька студія Baluchon. Цей дім є чудовим прикладом красивої та живої мінімалістичної архітектури.
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