Домашній простір природи та простоти: як поєднати затишок та мінімалізм
Джерело:24 канал
Новітнім поглядом на мінімалізм в інтер’єрі є унікальний стиль джапанді. Ця гібридна естетика поєднує сучасну сільську атмосферу скандинавського дизайну та традиційну елегантність, яка асоціюється з японськими стилями.
Скандинавська концепція домашнього затишку за останні кілька років здобулавелику популярність. За теорією скандинавів дім повинен бути вашим святилищем і забезпечувати відчуття комфорту кожного разу, коли ви відкриваєте двері. Тепер об’єднайте цю ідею з японським поняттям, що в недосконалості є краса, і ви створите дизайнерський стиль джапанді.
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Ці два стилі добре поєднуються, оскільки обидва вкорінені в мінімалізм та комфорт. Спільна естетика об’єдналася, щоб створити стиль, який є одночасно легким і витонченим.
Поєднання скандинавської функціональності та японського сільського мінімалізму створило домашній простір мистецтва, природи та простоти. Це поєднання створює ідеальні форми, акцентуючи увагу на чистих лініях, яскравих просторах і світлих кольорах.
Популярність цього стилю вийшла на пік у 2017 році, проте він актуальний і досі, оскільки заснований на сучасних трендах – мінімалізмі, простоті та функціональності.
Цей стиль збагачений деталями, типовими для екзотичної Японії, такими як повага до природи, витонченість і любов до деталей. Інтер'єри, оформлені у стилі джапанді, затишніші за скандинавські. Це пов’язано, зокрема, з м’якими килимами та великою кількістю дерева. Унікального екзотичного клімату додають бамбукові килимки, плетені кошики або глиняний посуд.
Кольори також дуже важливі в стилі джапанді. Це в першу чергу бежевий, коричневий, приглушений зелений або сірий. Тут немає місця кричущим відтінкам. Кімнати повинні бути оазисом спокою та гармонії.