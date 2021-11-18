Скандинавська концепція домашнього затишку за останні кілька років здобулавелику популярність. За теорією скандинавів дім повинен бути вашим святилищем і забезпечувати відчуття комфорту кожного разу, коли ви відкриваєте двері. Тепер об’єднайте цю ідею з японським поняттям, що в недосконалості є краса, і ви створите дизайнерський стиль джапанді.

Актуально Головні тренди: на які кольори слід звернути увагу

Ці два стилі добре поєднуються, оскільки обидва вкорінені в мінімалізм та комфорт. Спільна естетика об’єдналася, щоб створити стиль, який є одночасно легким і витонченим. Неймовірний дизайн / Фото Interior Design Ideas

Поєднання скандинавської функціональності та японського сільського мінімалізму створило домашній простір мистецтва, природи та простоти. Це поєднання створює ідеальні форми, акцентуючи увагу на чистих лініях, яскравих просторах і світлих кольорах.

Чудовий стиль / Фото Interior Design Ideas

Популярність цього стилю вийшла на пік у 2017 році, проте він актуальний і досі, оскільки заснований на сучасних трендах – мінімалізмі, простоті та функціональності.

Прекрасна естетика / Фото Interior Design Ideas

Цей стиль збагачений деталями, типовими для екзотичної Японії, такими як повага до природи, витонченість і любов до деталей. Інтер'єри, оформлені у стилі джапанді, затишніші за скандинавські. Це пов’язано, зокрема, з м’якими килимами та великою кількістю дерева. Унікального екзотичного клімату додають бамбукові килимки, плетені кошики або глиняний посуд.

Затишне поєднання / Фото Interior Design Ideas

Кольори також дуже важливі в стилі джапанді. Це в першу чергу бежевий, коричневий, приглушений зелений або сірий. Тут немає місця кричущим відтінкам. Кімнати повинні бути оазисом спокою та гармонії.