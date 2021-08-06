Домашній офіс в спальні: 15 компактних ідей для натхнення
Джерело:Chloe Dominik
Ідея роботи з дому поширена в наш час, як ніколи раніше. Щоб вона стала комфортнішою та не завдавала дискомфорту спині та очам, вам слід подбати про спеціальне місце зі зручним столом для комп'ютера, кріслом, яке допоможе тримати спину рівно та поличками, де розташовуватимуться документи та канцелярія.
Таке робоче місце можна облаштувати в будь-якому вільному кутку, але найкраще для цього підійде спальня. По-перше, ця кімната найбільш ізольована та приватна. По-друге, зазвичай в спальні передбачено місце під стіл.
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Навіть попри думку, що техніка не повинна проникати у вашу спальню, існують ідеї, які допоможуть розділити зону роботи та відпочинку. Ось кілька із них.
Стриманість
Домашній офіс в спальні: 15 компактних ідей для натхнення / Фото Pinterest
Кабінет в спальні повинен бути якомога стриманішим, тому дизайнери радять використовувати білі та мінімалістичні меблі. Відкриті полиці можна використати, поєднавши офісні потреби та кілька декоративних речей, які нагадують про відпочинок та домашній затишок.
Домашній офіс в спальні: 15 компактних ідей для натхнення / Фото Pinterest
Іноді, щоб перетворити спальню в робочий кабінет, достатньо одного елемента. В цьому випадку ним став мінімалістичний стіл з відкритими поличками.
Мінімум кольорів
Домашній офіс в спальні: 15 компактних ідей для натхнення / Фото Pinterest
Довга стіна спальні може бути ідеальним місцем для розміщення робочого столу. Використайте в такому разі прозорі стільці, які не будуть захаращувати простір.
Домашній офіс в спальні: ідеї для натхнення / Фото Pinterest
Замість того, щоб розтягувати шафу на всю довжину стіни, виділіть трохи площі для розташування L-подібного столу з ящиками для зберігання речей.
Домашній офіс в спальні: ідеї для натхнення / Фото Pinterest
Простий стіл і стілець – це все, що вам потрібно, щоб організувати робочий простір в спальні.
Як організувати домашній офіс в спальні / Фото Pinterest
Додайте в декор домашнього офісу кілька гачків з вітальні. Вони ідеально підійдуть, щоб підвісити аксесуари над робочим столом.
Відокремте кабінет акцентними стінами
Як організувати домашній офіс в спальні / Фото Pinterest
Офісні меблі від Ikea допоможуть вам створити аж 2 робочі місця у спальні.
Як організувати домашній офіс в спальні / Фото Pinterest
Якщо ви не хочете перетворювати спальню в повноцінний кабінет, допоможе мінімалістичний письмовий стіл.
Як організувати домашній офіс в спальні / Фото Pinterest
Чорна стіна допоможе відмежувати офіс від зони для відпочинку.
Використовуйте компактні меблі
Ідеї для створення домашнього офісу / Фото Pinterest
Необов'язково купувати повноцінний стіл. У цьому проєкті його функцію виконує акуратна стільниця під підвіконням.
Ідеї для створення домашнього офісу / Фото Pinterest
Навіть в найменшій спальні можна розмістити місце для роботи. Розумне планування та розкладні меблі з місцями для зберігання, допоможуть помістити усе.
Додайте рослин
Як правильно організувати домашній кабінет / Фото Pinterest
Дизайнери вирішили не відходити від провідного стилю спальні та використати елементи бохо і в офісній зоні. Дерев'яний стіл, макраме та плетений стілець допомогли зберегти цілісність дизайну.
Як правильно організувати домашній кабінет / Фото Pinterest
Зелені рослини можуть оживити кімнату. В цьому проєкті вони врівноважують стримані офісні меблі яскравим кольором.
Простір для роботи вдома / Фото Pinterest
Довга стільниця з використанням художніх творів та рослин може стати чудовим робочим місцем для пари, яка працює з дому.
Простір для роботи вдома / Фото Pinterest
Кілька полиць з кошиками забезпечують багато місця для зберігання.