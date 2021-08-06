Таке робоче місце можна облаштувати в будь-якому вільному кутку, але найкраще для цього підійде спальня. По-перше, ця кімната найбільш ізольована та приватна. По-друге, зазвичай в спальні передбачено місце під стіл.

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Навіть попри думку, що техніка не повинна проникати у вашу спальню, існують ідеї, які допоможуть розділити зону роботи та відпочинку. Ось кілька із них.

Стриманість



Домашній офіс в спальні: 15 компактних ідей для натхнення / Фото Pinterest

Кабінет в спальні повинен бути якомога стриманішим, тому дизайнери радять використовувати білі та мінімалістичні меблі. Відкриті полиці можна використати, поєднавши офісні потреби та кілька декоративних речей, які нагадують про відпочинок та домашній затишок.



Домашній офіс в спальні: 15 компактних ідей для натхнення / Фото Pinterest

Іноді, щоб перетворити спальню в робочий кабінет, достатньо одного елемента. В цьому випадку ним став мінімалістичний стіл з відкритими поличками.

Мінімум кольорів



Домашній офіс в спальні: 15 компактних ідей для натхнення / Фото Pinterest

Довга стіна спальні може бути ідеальним місцем для розміщення робочого столу. Використайте в такому разі прозорі стільці, які не будуть захаращувати простір.



Домашній офіс в спальні: ідеї для натхнення / Фото Pinterest

Замість того, щоб розтягувати шафу на всю довжину стіни, виділіть трохи площі для розташування L-подібного столу з ящиками для зберігання речей.



Домашній офіс в спальні: ідеї для натхнення / Фото Pinterest

Простий стіл і стілець – це все, що вам потрібно, щоб організувати робочий простір в спальні.



Як організувати домашній офіс в спальні / Фото Pinterest

Додайте в декор домашнього офісу кілька гачків з вітальні. Вони ідеально підійдуть, щоб підвісити аксесуари над робочим столом.

Відокремте кабінет акцентними стінами



Як організувати домашній офіс в спальні / Фото Pinterest

Офісні меблі від Ikea допоможуть вам створити аж 2 робочі місця у спальні.



Як організувати домашній офіс в спальні / Фото Pinterest

Якщо ви не хочете перетворювати спальню в повноцінний кабінет, допоможе мінімалістичний письмовий стіл.



Як організувати домашній офіс в спальні / Фото Pinterest

Чорна стіна допоможе відмежувати офіс від зони для відпочинку.

Використовуйте компактні меблі



Ідеї для створення домашнього офісу / Фото Pinterest

Необов'язково купувати повноцінний стіл. У цьому проєкті його функцію виконує акуратна стільниця під підвіконням.



Ідеї для створення домашнього офісу / Фото Pinterest

Навіть в найменшій спальні можна розмістити місце для роботи. Розумне планування та розкладні меблі з місцями для зберігання, допоможуть помістити усе.

Додайте рослин



Як правильно організувати домашній кабінет / Фото Pinterest

Дизайнери вирішили не відходити від провідного стилю спальні та використати елементи бохо і в офісній зоні. Дерев'яний стіл, макраме та плетений стілець допомогли зберегти цілісність дизайну.



Як правильно організувати домашній кабінет / Фото Pinterest

Зелені рослини можуть оживити кімнату. В цьому проєкті вони врівноважують стримані офісні меблі яскравим кольором.



Простір для роботи вдома / Фото Pinterest

Довга стільниця з використанням художніх творів та рослин може стати чудовим робочим місцем для пари, яка працює з дому.



Простір для роботи вдома / Фото Pinterest

Кілька полиць з кошиками забезпечують багато місця для зберігання.