З настанням тепла нам хочеться не тільки позбутися теплого одягу, а й привести до ладу свою квартиру або дім. Розповідаємо про речі, які допоможуть вам впорядкувати власний простір.

Щойно приходить весна, з'являється бажання освіжити усе у своєму домі та довкола нього. Хорошою ідеєю є написати список справ, які допоможуть підготувати житло до теплого сезону.

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Відсуньте меблі та приберіть у важкодоступних місцях



Важливо кілька разів на рік прибирати у важкодоступних місцях / Фото Roomble

Під час звичайного прибирання ми витираємо пил і бруд тільки там, де бачимо. Простір за диванами, ліжками та шафами зазвичай залишається брудним. Звісно, неможливо кожного дня пересувати важкі меблі. Але робіть це хоча б кілька разів на рік. Ви помітите, наскільки чистішим стане повітря у квартирі.

Вимийте решітки вентиляційних отворів



Особливу увагу потрібно приділити кухні / Фото Wday

Мешканці багатоповерхівок, які мають вентиляційні отвори на кухні, нерідко не помічають, скільки жиру та бруду збирається на решітках. Ця невелика деталь здатна зіпсувати враження від кухні. Такі решітки є негігієнічними. Тому інколи знімайте пластикові решітки та влаштовуйте їм "ванну з милом".

Приберіть у шафах і заховайте зимовий одяг



Подбайте про одяг, який буде зберігатися до весни / Фото Majiang

Ретельно подбайте про зимовий гардероб. Він не буде використовуватися протягом 7 – 9 місяців, а тому потребує уваги. Виперіть брудні речі, ретельно висушіть їх та попрасуйте. Розвішайте їх або складіть у шафу. Можна додати природний ароматизатор, що вбереже одяг від комах: наприклад, гілочки лаванди.

Взуття також потрібно добре вимити, просушити й натерти кремом.

Лайфхак: після купівлі взуття не викидайте коробку від нього. У ній можна зберігати пару в сезон, коли вона не потрібна.

Зимові куртки й пальто можна провітрити на балконі перед тим, як заховати їх до шафи. Для великогабаритного одягу рекомендують використовувати чохли при зберіганні.

Проведіть контроль за шкідниками у домі



Зверніть увагу, чи не з'явилися в домі шкідники / Фото Expert-cleaning

Після зими комахи прокидаються. У цей час легко побачити, наприклад, мурах на балконі або у санвузлі. Проведіть дезінфекцію відповідними засобами, щоб позбутися небажаних сусідів.

Також можна перебрати банки з крупами й одяг, що довго лежав без діла. У них могли з'явитися міль та інші комахи.

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Помийте вікна



Чисті вікна роблять атмосферу у квартирі приємнішою / Фото Helpstar

Подбайте не тільки про чистоту скла, а й про штори та тюлі. Виперіть тканини й добряче відполіруйте скло. Це добре вплине на атмосферу в домі, а також на кількість природного світла, що потрапляє до оселі.

Якщо на ваших вікнах є жалюзі – приділіть їм особливу увагу. Цей різновид штор збирає дуже багато пилу. Металеві варіанти можна навіть зняти з вікна і вимити їх у ванні під проточною водою.