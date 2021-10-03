Додаткові можливості: цікаві ідеї для зберігання речей

Скільки б місця для зберігання речей ми не відвели, все одно завжди здається, що його мало. Доводиться заручатися допомогою лайфхаків, які подарують додаткові можливості для зберігання.

На щастя, серед дизайнерів та користувачів мережі є багато винахідників, які знайшли безліч рішень. Деякі з них є універсальними для будь-якого інтер'єру.

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Оригінальна ідея / Фото Pinterest

Настінні гачки

Просте рішення, яке дарує багато додаткових опцій. На них можна вішати предмети одягу та аксесуари, а великий асортимент дозволить зробити їх гармонічною частиною інтер'єру.

Металева сітка

Опція, яка сьогодні набула шаленої популярності. Сітка стійка до пошкоджень, займає мало місця та не надто кидається в очі. Окрім того, вона дозволяє зберігати абсолютно все – від одягу до посуду.

Розкладна або приставна драбина

Так-так, драбина може виконувати не лише функцінальні обов'язки, а й стати чудовим місцем для зберігання взуття та інших речей. Її легко переставити, а в оригінальності вона точно не поступиться іншим рішенням.