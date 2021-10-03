На щастя, серед дизайнерів та користувачів мережі є багато винахідників, які знайшли безліч рішень. Деякі з них є універсальними для будь-якого інтер'єру.

Цікаво Полиці в інтер'єрі: цікаві ідеї для будь-який приміщень

Оригінальна ідея / Фото Pinterest

Настінні гачки

Просте рішення, яке дарує багато додаткових опцій. На них можна вішати предмети одягу та аксесуари, а великий асортимент дозволить зробити їх гармонічною частиною інтер'єру.

Металева сітка

Опція, яка сьогодні набула шаленої популярності. Сітка стійка до пошкоджень, займає мало місця та не надто кидається в очі. Окрім того, вона дозволяє зберігати абсолютно все – від одягу до посуду.

Розкладна або приставна драбина

Так-так, драбина може виконувати не лише функцінальні обов'язки, а й стати чудовим місцем для зберігання взуття та інших речей. Її легко переставити, а в оригінальності вона точно не поступиться іншим рішенням.