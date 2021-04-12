Навесні особливо хочеться щось змінити у своєму інтер'єрі. Пофарбувати стіни, придбати новий декор – найпростіше завдання, проте і тут варто приділити увагу кольору та стилістиці простору. Переглядайте добірку інтер'єрів, що створять атмосферу легкості.

Пастельні кольори, зроблені шляхом додавання білого до чистих кольорів, роблять відтінки більш яскравими та менш насиченими, створюючи відчуття весни у домі. Така кольорова гама ніколи не виходить з моди. Пастельні кольори мають психологічні асоціації з новим життям, адже це – символ проміжного етапу між похмурою зимою та насиченими кольорами літа.

Цікаво 6 варіантів стелі у сучасному інтер'єрі: фото, які вас здивують

#1

Інтер'єр вітальні у пастельних кольорах / Фото dezeen

Теплий жовтий відтінок покриває стіни стокгольмської квартири, розробленої студією дизайну Note, яка наповнена різними пастельними кольорами. Блідий, схожий на весну зелений колір, перегукується з рослинами, що розміщені у квартирі. Меблі поєднуються з блискучою дерев'яною підлогою, тоді як м'яке крісло додає нотку кольору.

#2

Інтер'єр їдальні у пастельних кольорах / Фото dezeen

Їдальня будинку в австралійському стилі була оформлена в ніжно-блакитному кольорі, який контрастує з дерев'яною підлогою та дверною рамою, а також з пейзажем за вікном. Темно-червоні обідні стільці надають кімнаті сучасного, яскравого відчуття та виділяються на тлі заспокійливих блакитних стін.

#3

Інтер'єр санвузла у пастельних кольорах / Фото dezeen

Кожна ванна кімната цього будинку викладена плитками різного кольору – рожевого, бірюзового та синього. Абрикосово-рожевий відтінок плитки поєднується з ніжно-рожевим підвісним умивальником. Геометричні форми невеликих плиток створюють графічний візерунок на стіні, що додає цікавинки монохромному інтер’єру.

#4

Інтер'єр коворкінгу у пастельних кольорах / Фото dezeen

У цьому інтер'єрі стіни зберегли базовий білий колір, пастельні кольори проявили себе в інших частинах інтер'єру. М'які крісла виконані у ніжно-рожевому відтінку. Зелений та рожевий кольори використовуються у всьому просторі. Стійка реєстрації фісташково-зеленого кольору, персикові штори, а також зручний зелений диван, прикрашений рожевою подушкою.

#5

Інтер'єр санвузла у пастельних кольорах / Фото dezeen

Через вікно у внутрішній дворик цієї блакитної ванної кімнати в Мельбурні видніються вазони. Плитка відповідає зовнішньому вигляду будинку, який також покритий блідо-блакитною плиткою. Білі кахельні стіни та дерев'яні тумби доповнюють простий інтер’єр ванної кімнати.

#6

Інтер'єр спальні у пастельних кольорах / Фото dezeen

Цей зручний спальний куточок у пентхаусі на Манхеттені був оздоблений блідо-зеленим кольором, що створює спокійну атмосферу. Світло, що проникає з мансардного вікна, додає відчуття простору.

#7

Інтер'єр кухні у пастельних кольорах / Фото dezeen

Архітектурна студія CAN додала синьо-білу смугасту стіну до тераси в Лондоні та використала пастельно-рожеву штору для додаткової приватності кухні-їдальні. Блакитні крісла Eames DSW розташовані навколо білого обіднього столу із синіми аксесуарами.

#8

Інтер'єр у пастельних кольорах / Фото dezeen

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Дизайнерське крісло як витвір мистецтва в цій спальні в лондонської квартири. Вона має дерев'яні вбудовані шафи та розкладне ліжко. Кухня та їдальня біля неї мають барвисті бірюзові шафи та сіру мармурову стіну, що додає простору розкоші.

#9

Інтер'єр спальні у пастельних кольорах / Фото dezeen

Блідо-блакитний колір на стінах спальні лондонського готелю "Леман Локк", Інтер'єр був розроблений із завданням зменшення різниці між власною спальнею вдома та проживанням у готелі. Натуральне дерево створює більш органічну атмосферу.