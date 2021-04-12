Добірка інтер'єрів у пастельних тонах, які завжди в моді: фото
Навесні особливо хочеться щось змінити у своєму інтер'єрі. Пофарбувати стіни, придбати новий декор – найпростіше завдання, проте і тут варто приділити увагу кольору та стилістиці простору. Переглядайте добірку інтер'єрів, що створять атмосферу легкості.
Джерело:dezeen
Пастельні кольори, зроблені шляхом додавання білого до чистих кольорів, роблять відтінки більш яскравими та менш насиченими, створюючи відчуття весни у домі. Така кольорова гама ніколи не виходить з моди. Пастельні кольори мають психологічні асоціації з новим життям, адже це – символ проміжного етапу між похмурою зимою та насиченими кольорами літа.
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#1
Інтер'єр вітальні у пастельних кольорах / Фото dezeen
Теплий жовтий відтінок покриває стіни стокгольмської квартири, розробленої студією дизайну Note, яка наповнена різними пастельними кольорами. Блідий, схожий на весну зелений колір, перегукується з рослинами, що розміщені у квартирі. Меблі поєднуються з блискучою дерев'яною підлогою, тоді як м'яке крісло додає нотку кольору.
#2
Інтер'єр їдальні у пастельних кольорах / Фото dezeen
Їдальня будинку в австралійському стилі була оформлена в ніжно-блакитному кольорі, який контрастує з дерев'яною підлогою та дверною рамою, а також з пейзажем за вікном. Темно-червоні обідні стільці надають кімнаті сучасного, яскравого відчуття та виділяються на тлі заспокійливих блакитних стін.
#3
Інтер'єр санвузла у пастельних кольорах / Фото dezeen
Кожна ванна кімната цього будинку викладена плитками різного кольору – рожевого, бірюзового та синього. Абрикосово-рожевий відтінок плитки поєднується з ніжно-рожевим підвісним умивальником. Геометричні форми невеликих плиток створюють графічний візерунок на стіні, що додає цікавинки монохромному інтер’єру.
#4
Інтер'єр коворкінгу у пастельних кольорах / Фото dezeen
У цьому інтер'єрі стіни зберегли базовий білий колір, пастельні кольори проявили себе в інших частинах інтер'єру. М'які крісла виконані у ніжно-рожевому відтінку. Зелений та рожевий кольори використовуються у всьому просторі. Стійка реєстрації фісташково-зеленого кольору, персикові штори, а також зручний зелений диван, прикрашений рожевою подушкою.
#5
Інтер'єр санвузла у пастельних кольорах / Фото dezeen
Через вікно у внутрішній дворик цієї блакитної ванної кімнати в Мельбурні видніються вазони. Плитка відповідає зовнішньому вигляду будинку, який також покритий блідо-блакитною плиткою. Білі кахельні стіни та дерев'яні тумби доповнюють простий інтер’єр ванної кімнати.
#6
Інтер'єр спальні у пастельних кольорах / Фото dezeen
Цей зручний спальний куточок у пентхаусі на Манхеттені був оздоблений блідо-зеленим кольором, що створює спокійну атмосферу. Світло, що проникає з мансардного вікна, додає відчуття простору.
#7
Інтер'єр кухні у пастельних кольорах / Фото dezeen
Архітектурна студія CAN додала синьо-білу смугасту стіну до тераси в Лондоні та використала пастельно-рожеву штору для додаткової приватності кухні-їдальні. Блакитні крісла Eames DSW розташовані навколо білого обіднього столу із синіми аксесуарами.
#8
Інтер'єр у пастельних кольорах / Фото dezeen
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Дизайнерське крісло як витвір мистецтва в цій спальні в лондонської квартири. Вона має дерев'яні вбудовані шафи та розкладне ліжко. Кухня та їдальня біля неї мають барвисті бірюзові шафи та сіру мармурову стіну, що додає простору розкоші.
#9
Інтер'єр спальні у пастельних кольорах / Фото dezeen
Блідо-блакитний колір на стінах спальні лондонського готелю "Леман Локк", Інтер'єр був розроблений із завданням зменшення різниці між власною спальнею вдома та проживанням у готелі. Натуральне дерево створює більш органічну атмосферу.
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