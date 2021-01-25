До та після: пара відремонтувала хрущовку усього за 5 тисяч доларів – фото інтер'єрів

Цю однокімнатну квартиру в Мінську почали ремонтувати на початку 2020 року. У квартирі все було в жахливому стані, але нових господарів це не зупинило.

Джерело: Onliner

Мешканці квартири вирішили переробити тут усе на власний смак.

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У квартирі був старий і занедбаний ремонт / Фото Onliner

Перед початком всіх робіт ми визначилися з розстановкою меблів і технікою, яку хотіли. Ось що ми мали після покупки: хрущовка після капітального ремонту з новими дерев'яними склопакетами, новою системою каналізації й водопроводу, металевими дверима в хорошому стані, – розповідають власники.



У квартирі зробили невелике перепланування / Фото Onliner

Власники проводили усі роботи самі: ввечері після роботи та у вихідні дні.

У квартирі зробили перепланування: вихід з ванної кімнати винесли в коридор. Господарі самостійно поміняли плитку, шпаклювали стіни під шпалери тощо.

Увагу приваблює вбудована шафа-ліжко – господарі хотіли вмістити в одну кімнату і зону спальні, і диван. Вони самостійно зробили креслення та створили омріяні меблі.



У вбудованій шафі заховали ліжко / Фото Onliner

Ліжко можна заховати у шафу, і тоді у вітальні з'являється вільний простір.

Власники хрущовки спершу шукали усі бюджетні варіанти декору та будівельних матеріалів, а далі обирали з них ті, що довподоби. Встановленням меблів, натяжних стель вони теж займалися власноруч.

Усього на ремонт та мебліВласники оновленої квартири розповідають, що ремонт став для них безцінним досвідом.

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