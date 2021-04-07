До та після дизайну: 5 неймовірних перевтілень ванної кімнати – фото

Джерело:24 Канал
Завдяки втручанню фахівців санвузол може кардинально змінитися! Подивіться на неймовірні перевтілення занедбаних ванних кімнат.
Складно повірити, що на фотографії одна і та ж кімната. Цікаві приклади, як можна змінити занедбану ванну кімнату, дивіться у цьому матеріалі.
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Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм bathrooms_of_insta
Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм bathrooms_of_insta
При цьому, бачимо, що не обов'язково змінювати усю сантехніку, щоб дизайн став сучасним.
Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм fatstudios
Фото санвузла під час ремонтних робіт / Фото інстаграм fatstudios
Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм fatstudios
Настільки світлішою стала ванна кімната за допомогою колірного рішення. Виглядає дуже стильно!
Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм fatstudios
Гляньте, яке цікаве рішення викладення плитки на стелі! Вікно біля окремостоячої ванни – мрія!
Відокремлення зони для ванни за допомогою скляної перегородки/ Фото інстаграм fatstudios
Неймовірно цікавий орнамент плитки та поєднання кольорів в інтер'єрі / Фото інстаграм fatstudios
Кімната стала світлішою за комфортнішою за допомогою перепланування.
Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм fatstudios
Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм fatstudios
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Вийшов затишний та стильний санвузол із дерев'яними панелями та теплою підсвіткою.
Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм fatstudios
Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм fatstudios
Цікавий вибір плитки на стінах та стильна бетонна раковина. Вдалося створити навіть невеличке місце для зберігання дрібниць.