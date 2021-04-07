Завдяки втручанню фахівців санвузол може кардинально змінитися! Подивіться на неймовірні перевтілення занедбаних ванних кімнат.

Складно повірити, що на фотографії одна і та ж кімната. Цікаві приклади, як можна змінити занедбану ванну кімнату, дивіться у цьому матеріалі.

Вам сподобається Красиво, але дорого: що треба знати про окремостоячу ванну – тренд 2021

#1

Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм bathrooms_of_insta

Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм bathrooms_of_insta

При цьому, бачимо, що не обов'язково змінювати усю сантехніку, щоб дизайн став сучасним.

#2

Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм fatstudios

Фото санвузла під час ремонтних робіт / Фото інстаграм fatstudios

Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм fatstudios Настільки світлішою стала ванна кімната за допомогою колірного рішення. Виглядає дуже стильно! #3

Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм fatstudios

Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм fatstudios

Гляньте, яке цікаве рішення викладення плитки на стелі! Вікно біля окремостоячої ванни – мрія!

#3

Відокремлення зони для ванни за допомогою скляної перегородки/ Фото інстаграм fatstudios

Неймовірно цікавий орнамент плитки та поєднання кольорів в інтер'єрі / Фото інстаграм fatstudios

Кімната стала світлішою за комфортнішою за допомогою перепланування.

#4

Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм fatstudios

Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм fatstudios

Читайте також Нестандартна розкладка плитки, яка прикрасить ваш інтер'єр: добірка ідей у фото

Вийшов затишний та стильний санвузол із дерев'яними панелями та теплою підсвіткою.

#5

Фото санвузла до ремонту / Фото інстаграм fatstudios

Фото санвузла після ремонту / Фото інстаграм fatstudios

Цікавий вибір плитки на стінах та стильна бетонна раковина. Вдалося створити навіть невеличке місце для зберігання дрібниць.