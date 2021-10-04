До міжнародного Дня архітектури: як виглядають одні із найбільш дивовижних споруд світу
Джерело:Elledecor
Архітектура останній кількох десятиліть славиться своєю інноваційністю та величними розмірами. Провідні архітектори світу постійно змагаються у тому, щоб звести більший, вищий та більш неймовірний хмарочос.
Міжнародний день архітектури заведено відзначати у перший понеділок жовтня, саме така дата призначена Міжнародним союзом архітекторів. Ця спілка виникла у далекому 1946 році, коли після Другої світової війни чимало будівель та навіть цілих міст було зруйновано. Архітекторам знадобилося не одне десятиліття, щоб змогти відродити понівечену велич та звести нові неймовірні споруди.
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Вперше це свято відзначили у 1985 році, проте навіть з цього, здавалося б, недалекого часу, вигляд міст та мегаполісів надзвичайно змінився. Хмарочоси стали обличчям сучасної архітектури, вони у свій спосіб ретранслюють велич та могутність сучасних способів будівництва та проєктування. Нижче – лише одні із багатьох найкрасивіших та інноваційних будівель світу.
Бурдж-Халіфа
Хмарочос Бурдж-Халіфа розташований у місті Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і є найвищою будівлею у світі з висотою 828 метрів. Його будівництво розпочалося у 2004 році та закінчилося у 2010 році. У будівлі розташовані шикарні апартаменти та дві оглядові точки.
Empire State Building
Один із найбільш відомих хмарочосів у світі, розташований на П'ятій авеню у Манхеттені, в центрі Нью-Йорка. Його будівництво розпочалося у 1931 році й тривало до 1971 року. Хмарочос виділяється своїм дизайном в стилі арт-деко та вражаючим сталевим каркасом.
Chrysler Building
Ця будівля також розташована в Нью-Йорку і була спроєктована бруклінським архітектором Вільямом ван Аленом. Хмарочос в стилі арт-деко побудований у 1930 році та має висоту 319 метрів.
Шанхайська вежа
Шанхайська вежа розташована у фінансовій зоні Пудун у місті Шанхай, у Китаї. Будівля має висоту 632 метри та 128 поверхів, що робить її найвищою будівлею в країні. Будівництво вежі розпочалося у 2008 році із застосуванням стійких методів зменшення споживання енергії та впливу на навколишнє середовище.
Вежі Петронас
Вежі-близнюки розташовані в Куала-Лумпурі, Малайзія. Вони були побудовані в 1998 році архітектором Сезаром Пеллі. Ці вежі мають висоту 452 метри та 88 поверхів. Вони оповиті вражаючим сталевим і скляним фасадом. Їх об’єднує міст між 41 і 42 поверхами.
Crystal Skybridge
Будівля Crystal Skybridge – найвищий горизонтальний хмарочос на планеті та розташований у центрі міста Чунцин у Китаї. Це 300-метрова конструкція, яка спирається на чотири інші вражаючі вежі висотою 250 метрів. Проект був розроблений архітектором Моше Сафді і відкритий у 2020 році.
Банк Африки
Майбутня будівля Банку Африки будується в місті Рабат, Марокко. Його відкриття заплановано на середину 2022 року. Нова вежа стане найвищим хмарочосом в Африці висотою 250 метрів, у якому розмістяться розкішний готель та обсерваторія.
Міжнародний фінансовий центр Пінань
Будівля фінансового центру Ping An розташована в місті Шеньчжень, Китай. Це хмарочос висотою 599 метрів і 115 поверхами. Проєкт зведений американською архітектурною студією Kohn Pedersen Fox і був побудований у 2017 році. На цей момент це четверта за висотою будівля у світі та друга за висотою будівля в Китаї.