До міжнародного Дня архітектури: як виглядають одні із найбільш дивовижних споруд світу

Архітектура останній кількох десятиліть славиться своєю інноваційністю та величними розмірами. Провідні архітектори світу постійно змагаються у тому, щоб звести більший, вищий та більш неймовірний хмарочос.

Міжнародний день архітектури заведено відзначати у перший понеділок жовтня, саме така дата призначена Міжнародним союзом архітекторів. Ця спілка виникла у далекому 1946 році, коли після Другої світової війни чимало будівель та навіть цілих міст було зруйновано. Архітекторам знадобилося не одне десятиліття, щоб змогти відродити понівечену велич та звести нові неймовірні споруди.

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Вперше це свято відзначили у 1985 році, проте навіть з цього, здавалося б, недалекого часу, вигляд міст та мегаполісів надзвичайно змінився. Хмарочоси стали обличчям сучасної архітектури, вони у свій спосіб ретранслюють велич та могутність сучасних способів будівництва та проєктування. Нижче – лише одні із багатьох найкрасивіших та інноваційних будівель світу.

Бурдж-Халіфа

Хмарочос Бурдж-Халіфа розташований у місті Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і є найвищою будівлею у світі з висотою 828 метрів. Його будівництво розпочалося у 2004 році та закінчилося у 2010 році. У будівлі розташовані шикарні апартаменти та дві оглядові точки.

Вражаюча споруда / Фото Elledecor

Empire State Building

Один із найбільш відомих хмарочосів у світі, розташований на П'ятій авеню у Манхеттені, в центрі Нью-Йорка. Його будівництво розпочалося у 1931 році й тривало до 1971 року. Хмарочос виділяється своїм дизайном в стилі арт-деко та вражаючим сталевим каркасом.

Ця велична споруда є іконою міста / Фото Elledecor

Chrysler Building

Ця будівля також розташована в Нью-Йорку і була спроєктована бруклінським архітектором Вільямом ван Аленом. Хмарочос в стилі арт-деко побудований у 1930 році та має висоту 319 метрів.

Неймовірна велич / Фото Elledecor

Шанхайська вежа

Шанхайська вежа розташована у фінансовій зоні Пудун у місті Шанхай, у Китаї. Будівля має висоту 632 метри та 128 поверхів, що робить її найвищою будівлею в країні. Будівництво вежі розпочалося у 2008 році із застосуванням стійких методів зменшення споживання енергії та впливу на навколишнє середовище.

Будівництво хмарочоса завершили у 2014 році / Фото Elledecor

Вежі Петронас

Вежі-близнюки розташовані в Куала-Лумпурі, Малайзія. Вони були побудовані в 1998 році архітектором Сезаром Пеллі. Ці вежі мають висоту 452 метри та 88 поверхів. Вони оповиті вражаючим сталевим і скляним фасадом. Їх об’єднує міст між 41 і 42 поверхами.

Неймовірний символ міста / Фото Elledecor

Crystal Skybridge

Будівля Crystal Skybridge – найвищий горизонтальний хмарочос на планеті та розташований у центрі міста Чунцин у Китаї. Це 300-метрова конструкція, яка спирається на чотири інші вражаючі вежі висотою 250 метрів. Проект був розроблений архітектором Моше Сафді і відкритий у 2020 році.

Помпезна споруда / Фото Elledecor

Банк Африки

Майбутня будівля Банку Африки будується в місті Рабат, Марокко. Його відкриття заплановано на середину 2022 року. Нова вежа стане найвищим хмарочосом в Африці висотою 250 метрів, у якому розмістяться розкішний готель та обсерваторія.

Вежу розробив іспанський архітектор Рафаель де ла Хоз / Фото Elledecor

Міжнародний фінансовий центр Пінань

Будівля фінансового центру Ping An розташована в місті Шеньчжень, Китай. Це хмарочос висотою 599 метрів і 115 поверхами. Проєкт зведений американською архітектурною студією Kohn Pedersen Fox і був побудований у 2017 році. На цей момент це четверта за висотою будівля у світі та друга за висотою будівля в Китаї.

Чудовий проєкт / Фото Elledecor