Проєкт під назвою Quarter Glass House був створений лондонською студією Proctor & Shaw. Старий будинок реконструювали та додали до нього оригінальну надбудову.

Першопочатково це був едвардіанський маєток в парку Уімблон. Завдяки архітекторам він перетворився на стильне і сучасне житло.

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Відтінки мідного кольору доповнюють дерев'яні елементи / Фото Dezeen

Надбудова має кутоподібну форму. У стелі є отвори, що пропускають в дім природне світло. Конструкцію виготовили з дерева, яке виконує ще й естетичну функцію. Трикутний дерев'яний щит робить приміщення стильним та чітко розділяє його на зони.



У стелі зробили отвори для природного світла / Фото Dezeen

Скляна стіна відкриває вид на внутрішній двір. У цьому приміщенні з дерева й скла розмістили кухню із виходом в сад. В інтер'єрі використали приглушені мідні відтінки, а також кольорову гаму білого.



Звідси можна вийти у внутрішній дворик / Фото Dezeen

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Надбудову сконструювали закритою для сторонніх очей. Із сусідніх будинків не видно, що відбувається всередині.



В інтер'єрі поєднали відтінки білого, дерева й міді / Фото Dezeen



Надбудову зробили закритою для сторонніх очей / Фото Dezeen