Makhno Studio проанонсували свій новий проєкт Makhno Village Resort – це концепт відпочинкового комплексу нового покоління, що може бути розташований неподалік від Києва, Харкова, Одеси чи Кам’янця-Подільського – там, де він буде потрібен. Година за кермом – і ви потрапляєте в тишу, яку можуть порушити хіба птахи, дерева та вітер.

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Видихайте. Сідайте у своє авто, вимикайте навігатор та їдьте світ за очі. Вірите чи ні — дорога приведе вас до Makhno Village Resort.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Makhno Village Resort – це простір для тих, кому потрібен перезапуск.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Ми знаємо, що ви втомилися. Постійні затори, нескінченні висотки та щохвилинний поспіх зробили нас заручниками буднів та емоційних гойдалок. Makhno Village Resort вітає всіх втікачів від рутини та стресу. Хочете — приїжджайте на день, а хочете – залишайтеся на все життя. Тут є все необхідне: глиняні екохати, теплиця, ресторани, спа-комплекс, зали для духовних практик, басейни та купа стежок, які кудись ведуть, – розповідають архітектори.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Місця вистачить для всіх – Makhno Village Resort може вмістити до 100 екохат. Площа кожної варіюється від 80 до 350 квадратних метрів – обирати вам.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Makhno Village Resort — це час, щоб мовчати та дихати.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Інфраструктура комплексу побудована таким чином, щоб допомогти його відвідувачам розслабитися, відпустити обтяжливі думки, перевести подих та дозволити собі розкіш робити все або ж не робити нічого.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Makhno Village Resort пропонує цілий спектр активностей. У теплиці, наприклад, можна саджати квіти, збирати смородину й навіть спати – там будуть знаходитися спеціальні номери-капсули. Можна сходити на йогу, віпасану, аюрведу чи пробіжку лісовими стежками. Можна ліпити глечики, слухати трембіту чи взяти участь у чайній церемонії. Можна провести цілий день у бібліотеці, а ніч – в обсерваторії, споглядаючи зорі. Або ж просто зачинитись у своїй хаті й виспатись.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Лише одне правило – ніякого зв’язку, інтернету й телебачення. Перевірити стрічку новин у фейсбуці ніяк не вдасться, а от повернути собі здоровий сон – запросто. Makhno Village Resort – це розмова віч-на-віч з природою, – діляться архітектори студії.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Тут немає парканів та огорож – суцільні біокоридори. Архітектура комплексу інтегрована у простір навколо: скляний моноліт теплиці межує з конопляним бетоном, глиною та соломою, а ресторан ділить свій простір з деревами – вони пронизують будівлю живими вертикалями та насичують інтер’єр життям. Що не крок – то водойми. Що не стежка – то шлях в лісові нетрі. Разом це єдина екосистема, в центрі якої – ви.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

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Комплекс увібрав у себе глибину українських традицій та змінив кут їхнього сприйняття. Глина стала мембраною всіх будівель, а очерет – модним атрибутом, авторська плитка Тетрапод огорнула стіни ритмічними хвилями, а артіграшки DIDO як невід’ємні обереги кожної домівки постали на варті тиші. Makhno Village Resort – це місце народження нової української традиції.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Makhno Village Resort – це дорога додому.

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Проєкт Makhno Village Resort / Фото інстаграм Makhno Studio

Видихайте та вирушайте в подорож до себе. В Makhno Village Resort ви повернете собі здатність помічати, вслухатися та відчувати себе в цьому світі. І звідки б ви не приїхали та куди б не йшли — тут ви завжди будете вдома, – розповіли Makhno Studio.