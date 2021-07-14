Попри те, що головне завдання спальні – забезпечити комфортний відпочинок, на практиці ця кімната поєднується з дитячою, вітальною, кабінетом або гардеробною. Кожна прилегла зона відрізнятиметься функцією, а використання іншого кольору дозволить відокремити її від спальні. Як поєднати кольори правильно – далі.

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Як пофарбувати спальню / Фото Home-designing

Як обрати колір, згідно з психологією кольору:

Світлі тони асоціюються з чистотою і спокоєм, однак занадто велика кількість білих поверхонь може зробити спальню занадто стерильною і незатишною.

асоціюються з чистотою і спокоєм, однак занадто велика кількість білих поверхонь може зробити спальню занадто стерильною і незатишною. Вогняні відтінки – помаранчевий, жовтий, червоний активують нервову систему, що може як бадьорити, так і провокувати агресію.

активують нервову систему, що може як бадьорити, так і провокувати агресію. Синьо-фіолетові відтінки створюють відчуття умиротворення, водночас неправильно підібраний підтон може навести смуток.

створюють відчуття умиротворення, водночас неправильно підібраний підтон може навести смуток. Нейтральний сірий практично не впливає на настрій, але все залежить від сусідніх кольорів.

практично не впливає на настрій, але все залежить від сусідніх кольорів. Чорний прекрасно поєднується з іншими кольорами та асоціюється з елегантністю. Утім, його надлишок може провокувати тривожність.

прекрасно поєднується з іншими кольорами та асоціюється з елегантністю. Утім, його надлишок може провокувати тривожність. Зелений асоціюється зі свіжістю та знижує тривожність. Це корисно для тих, кому буває важко заснути, але не підійде тим, кому й без цього проблематично прокидатися вранці.

Темна чи світла палітра



Найкращі кольори для спальні / Фото Home-designing

Світлі фарби візуально збільшують простір, темні – навпаки. Якщо кімната маленька, краще вибрати перший варіант. Теплі кольори слід використовувати, якщо вікна виходять не на сонячну сторону.

Для кімнати, вікна якої виходять на південну сторону, найкращим рішенням стануть свіжі кольори: білий, аквамариновий, ментоловий, бірюзовий, бузковий. Щоб створити інтимну та романтичну атмосферу підійдуть глибокі й насичені темні кольори в поєднанні з червоним, пурпурним, синім.

Відтінки вибирайте в залежності від палітри акцентного елемента.

Найкращі комбінації відтінків

Білий і бежевий (пастельні тони)



Найкращі кольори для спальні / Фото Home-designing

Універсальний варіант для приміщення будь-якого розміру і будь-якого стилю. Будь-які варіації білого і бежевого прекрасно комбінуються між собою, а також з приглушеними пастельними тонами, природною текстурою деревини та іншими природними елементами.

Білий, сірий і чорний



Найкращі кольори для спальні / Фото Home-designing

Незалежно від пропорцій, така гама розбавляє простір. Щоб не перетворити спальню в бездушне полотно, приділяйте увагу чіткості ліній, а також різноманітності фактур.

Сірий і пастельні тони



Найкращі кольори для спальні / Фото Home-designing

Рожевий, блакитний, лавандовий та м'ятний у поєднанні з акцентним сірим налаштовує на відпочинок та допомагає розслабитися.

Комбінація природних кольорів



Найкращі кольори для спальні / Фото Home-designing

Зелений у поєднанні з пісочним, коричневим, теракотовим чи сірим – вдале поєднання для невеличких квартир в спальних районах, де мінімум зелені та дерев.

Зелений і рожевий



Найкращі кольори для спальні / Фото Home-designing

Безпрограшна комбінація для зони відпочинку. Щоб зробити спальню досконалою, використовуйте приглушені відтінки.

Коричневі тони й глибокі акценти



Найкращі кольори для спальні / Фото Home-designing

Спальня в тон дерева – це витримана класика, яка буде доречна і в інтер'єрі будь-якого часу. Коричневий добре поєднується як зі світлими, так і з темними тонами.

Жовтий та графіт



Найкращі кольори для спальні / Фото Ivd

Ефектне поєднання, яке набуло великої популярності в сучасному інтер'єрі. Жовтий додає приміщенню яскравості та енергії, що позитивно впливає на ранкові прокидання. Графітовий ж приглушує його яскравість та допомагає розслабитися ввечері.