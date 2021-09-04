Сферичний міні будинок Double Ring – це збірний модуль, який можна розмістити в будь-якій точці світу, оскільки він витримує всі типи кліматичних умов. Повністю обладнаний двоповерховий однокімнатний будинок адаптований до будь-якої погоди.

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Розробка маленького будиночка була викликом для команди архітекторів, які вивчали різноманітну місцевість, погодні умови, сонячне світло та краєвиди на околиці.

Оригінальна конструкція / Фото elledecor

Як виявили розробники, найбільш слушною формою для адаптації до різних місць – земна куля з круговим планом. Така конструкція дозволить розташувати будинок у будь-якій місцевості.

Особлива форма / Фото elledecor

В результаті виходить оригінальний затишний будинок зі сферичною формою і цікавим інтер’єром. Особливий фасад легко адаптується до екстремальних кліматичних умов, а великі вікна пропускають багато природного світла.