Дизайнерський підхід: як обрати пластикові вікна

Якісні та вдало підібрані пластикові вікна – запорука теплої та затишної домівки. Беззаперечно, головне завдання вікон - утримання бажаної температури, проте також слід добре обдумати, який вигляд вони матимуть як в інтер’єрі, так і на фасаді.

Сучасну домівку неможливо уявити без якісних вікон. Вони дарують відчуття комфорту в оселі. Ринок переповнений великим різноманіттям пластикових вікон. Нижче – короткий перелік ключових факторів, на які слід звернути увагу.

Актуально Вирішальні нюанси: про що варто подбати під час ремонту

Вибір вікон базується на цілій низці вимог. Вікна мають захищати від дощу, вітру та холоду, також це прекрасний захист від зовнішнього шуму, особливо у гамірному мегаполісі. Пластикові вікна легкі в експлуатації та довговічні.

Чудовий вибір / Фото pixabay

Це особлива конструкція, котра складається з пластикового профілю, склопакета та віконної фурнітури. У поперечному перерізі це кілька поздовжніх порожнин, розділених герметичними стінками. Ці порожнини називаються камерами, чим більша їх кількість – більше тепла вікна збережуть та більш міцнішою буде конструкція.

Тепло та затишно / Фото pixabay

Будівельні норми рекомендують використання не менше трьохкамерного профілю для житлових приміщень.

Сучасна конструкція / Фото pixabay

Віконний склопакет відповідає за шумовіддзеркалення та енергоощадження. Товщина скла повинна бути не менше чотирьох міліметрів. Особливу увагу слід вернути на енергоощадні шибки. Вони мають особливу конструкцію, завдяки якій в оселі легко можна буде підтримувати бажану температуру у будь-яку пору року.

Комфортний простір / Фото pixabay

Герметичність – одна із головних властивостей пластикових вікон. Вона досягається застосуванням спеціальних ущільнювачів, які укладаються по периметру стулок і перешкоджають проникненню вологи та холоду з вулиці та догляду тепла з дому.

Захищений дім / Фото pixabay

Фурнітура також відіграє важливе значення. Краще обирати протизламну фурнітуру, яка стане гарантією безпеки. Якщо у домівці є діти, слід подбати про систему блокування вікон. У виробників є спеціальні ручки, що знімаються, кнопкові фіксатори, обмежувачі поворотної функції, врізні й накладні замки.

Довіряти установку слід лише професіоналам, тільки тоді у вас буде гарантія довговічності.