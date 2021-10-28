Дизайнерський підхід: як обрати пластикові вікна
Джерело:Інтаграм full_house_design
Якісні та вдало підібрані пластикові вікна – запорука теплої та затишної домівки. Беззаперечно, головне завдання вікон - утримання бажаної температури, проте також слід добре обдумати, який вигляд вони матимуть як в інтер’єрі, так і на фасаді.
Сучасну домівку неможливо уявити без якісних вікон. Вони дарують відчуття комфорту в оселі. Ринок переповнений великим різноманіттям пластикових вікон. Нижче – короткий перелік ключових факторів, на які слід звернути увагу.
Актуально Вирішальні нюанси: про що варто подбати під час ремонту
Вибір вікон базується на цілій низці вимог. Вікна мають захищати від дощу, вітру та холоду, також це прекрасний захист від зовнішнього шуму, особливо у гамірному мегаполісі. Пластикові вікна легкі в експлуатації та довговічні.
Це особлива конструкція, котра складається з пластикового профілю, склопакета та віконної фурнітури. У поперечному перерізі це кілька поздовжніх порожнин, розділених герметичними стінками. Ці порожнини називаються камерами, чим більша їх кількість – більше тепла вікна збережуть та більш міцнішою буде конструкція.
Будівельні норми рекомендують використання не менше трьохкамерного профілю для житлових приміщень.
Віконний склопакет відповідає за шумовіддзеркалення та енергоощадження. Товщина скла повинна бути не менше чотирьох міліметрів. Особливу увагу слід вернути на енергоощадні шибки. Вони мають особливу конструкцію, завдяки якій в оселі легко можна буде підтримувати бажану температуру у будь-яку пору року.
Герметичність – одна із головних властивостей пластикових вікон. Вона досягається застосуванням спеціальних ущільнювачів, які укладаються по периметру стулок і перешкоджають проникненню вологи та холоду з вулиці та догляду тепла з дому.
Фурнітура також відіграє важливе значення. Краще обирати протизламну фурнітуру, яка стане гарантією безпеки. Якщо у домівці є діти, слід подбати про систему блокування вікон. У виробників є спеціальні ручки, що знімаються, кнопкові фіксатори, обмежувачі поворотної функції, врізні й накладні замки.
Довіряти установку слід лише професіоналам, тільки тоді у вас буде гарантія довговічності.