Продуманість до деталей: чому варто звернути увагу на дизайнерські кондиціонери Daikin Stylish
Джерело:24 канал
При покупці побутової техніки не остання роль приділяється дизайну. Особливо, коли справа доходить до габаритних пристроїв, що займають центральне місце у домі. Виробники, які по-справжньому турбуються про потреби своїх клієнтів, давно враховують цей фактор та пропонують широкий вибір моделей, форм і кольорів.
Сьогодні мова піде про популярний японський бренд Daikin, який за 96 років на ринку заслужено отримав статус лідера з виготовлення високоякісних кондиціонерів. Уважність до деталей, японський перфекціонізм та найсучасніші технічні розробки допомагають компанії випереджувати час. Сьогодні їхня продукція не лише про функціональність, але й про стиль, який не втратить своєї актуальності впродовж десятиліть.
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Що особливого представили Daikin у новій лінійці
Daikin Stylish доступний в чотирьох колірних рішеннях. Така різноманітність допоможе з легкістю доповнити будь-який інтер'єр, незалежно від його призначення чи стилю.
Завдяки широкій лінійці кольорів, Daikin Stylish стають родзинкою будь-якого інтер'єру / Фото Daikin France
Настінний блок відрізняється від попередників компактністю, плавними формами та акцентом на простоті. Інтелектуальні сенсори допомогли відкинути все зайве, а оновлена конструкція вентилятора – забезпечила високу ефективність роботи, не створюючи зайвого шуму. Завдяки своїм характеристикам, Daikin Stylish отримав нагороди Good Design Award, IF design award і Reddot Product Design Award. Це стало незалежним підтвердженням якості, енергоощадності та інноваційності кондиціонера.
Білий кондиціонер для класичних та сучасних інтер'єрів / Фото Daikin
Сріблястий кондиціонер стане особливою деталлю інтер'єру / Фото Daikin
Як і інші лінійки, Daikin Stylish пропонує оптимізований потік повітря, який забезпечує комфортний мікроклімат у приміщенні. З технічних оновлень – вдосконалена робота вентиляторів й компресору, завдяки чому досягається баланс між температурою та вологістю повітря. Ще одна важлива особливість блоку – Daikin Flash Streamer. Запатентована технологія очищує повітря, видаляючи пил, алергени й будь-які неприємні запахи.
Головна особливість лінійки – чорний матовий кондиціонер / Фото Daikin
Якщо в інтер'єрі переважають природні матеріали, оберіть дизайн “чорне дерево” / Фото Daikin
Сьогодні преміальне рішення для підтримання оптимального мікроклімату доступне й в Україні. Для того, щоб дізнатися про всі переваги продукту, а також замовити кондиціонер для дому, офісу чи комерційного об’єкта, достатньо перейти на сторінку продукту.