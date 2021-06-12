Потреба пофарбувати віконні рами виникає в ситуаціях, коли вони втратили свій першопочатковий зовнішній вигляд, так задумано за дизайн-проєктом чи власники просто вирішили оновити зовнішній вигляд приміщення. Що для цього потрібно?

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Процес фарбування віконних рам не є складним.

Як пофарбувати рами: покрокова інструкція ⠀



Як пофарбувати віконні рами / Фото Pinterest

Склопакети заклеюють малярською стрічкою і малярським папером.

Щоб не забруднити фарбою відкоси, стіни та підлогу їх теж краще обклеїти захисними матеріалами.

Після захисту всіх місць, поверхню очищають, знежирюють і фарбують.

Далі алюмінієві конструкції покривають лаком: глянець або мат.

Найприємніше, що такий вид робіт можна виконувати без демонтажу вікон.

Можна фарбувати за таблицею Ral або NCS. Крім того, роботи з фарбування можна проводити на будь-якому етапі ремонту.



Таблиця кольорів RAL / Фото Pinterest