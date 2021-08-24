Дизайнерка інтер'єрів назвала 7 золотих правил розкішної кухні
Джерело:інстаграм Анна Акопян
У вас є всі шанси перетворити свою кухню у справжній діамант, який щодня тішитиме око. Все, що для цього потрібно – скористатися цими дизайнерськими порадами.
Насамперед включіть кухню в загальносімейний простір. Тільки так ви зможете кардинально покращити пропорції зони для приготування їжі. І не хвилюйтеся за запахи, оскільки ця проблема часто роздута. Витяжки чудово справляються з цим завданням.
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1. Верхні шафи до стелі, щоб не залишалося прорізів
Це функціонально, практично та естетично. Якщо це неможливо – підведіть короб до висоти стельових карнизів й відповідно до цього розміщуйте верхні шафи та високий фронт.
2. Об'єднайте кухню з зоною їдальні та вітальні стельовим карнизом
Цей недорогий трюк візуально розширить простір та об'єднає його, замикаючи периметр.
3. Використайте вбудований холодильник
Він візуально збільшить довжину кухонного фронту коштом безперервної лінії одного кольору. Також у вас збережеться один рівень глибини кухні, тоді як окремий холодильник вибиватиметься з лінії фронту.
4. Відмовтеся від пристінкового бортика уздовж стільниці
Бортики часто не пасують ні до стільниці, ні до кухонного фартуха. Таке рішення здешевлює кухню, й тут вже не може бути мови про розкіш.Спека чи холод – це те, що створює дискомфорт навіть у сучасній квартирі. Та цих незручностей можна легко позбутись: компанія Daikin розробила кондиціонери, які створять оптимальну температуру повітря у квартирі за будь-яких погодних умов. Заповніть форму на сайті та отримайте консультацію спеціаліста вже сьогодні.
5. Використовуйте благородні кольори
Підбирайте меблі, які будуть в тон світліше чи темніше за стіни. Так ви підкреслите різницю фактур, при цьому кухня буде здаватися більшою, ніж вона є насправді. Також важливо уникати різких контрастних плям, оскільки це заважатиме досягненню гармонії.
6. Прихована витяжка
Заховайте витяжку за одним з фасадів, створивши безперервну лінію верхніх шаф. Це повністю гармонізує пропорції фронту.
7. Ефектний фартух
Це той, який точно не буде дублюватися на підлозі або у ванній. Це прикраса зони для приготування їжі, її фокусна точка. Тут дуже важливий контраст фактур і текстур. Тому робіть акцент на розкішних матеріалах.