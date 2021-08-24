Насамперед включіть кухню в загальносімейний простір. Тільки так ви зможете кардинально покращити пропорції зони для приготування їжі. І не хвилюйтеся за запахи, оскільки ця проблема часто роздута. Витяжки чудово справляються з цим завданням.
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1. Верхні шафи до стелі, щоб не залишалося прорізів
Верхні шафки межують зі стелею / Фото інстаграм annaakopyandesign
Це функціонально, практично та естетично. Якщо це неможливо – підведіть короб до висоти стельових карнизів й відповідно до цього розміщуйте верхні шафи та високий фронт.
2. Об'єднайте кухню з зоною їдальні та вітальні стельовим карнизом
Цей недорогий трюк візуально розширить простір та об'єднає його, замикаючи периметр.
3. Використайте вбудований холодильник
Гармонійна лінія кухні / Фото інстаграм annaakopyandesign
Він візуально збільшить довжину кухонного фронту коштом безперервної лінії одного кольору. Також у вас збережеться один рівень глибини кухні, тоді як окремий холодильник вибиватиметься з лінії фронту.
4. Відмовтеся від пристінкового бортика уздовж стільниці
Бортики часто не пасують ні до стільниці, ні до кухонного фартуха. Таке рішення здешевлює кухню, й тут вже не може бути мови про розкіш.
5. Використовуйте благородні кольори
Об'єднана кухня-їдальня / Фото інстаграм annaakopyandesign
Підбирайте меблі, які будуть в тон світліше чи темніше за стіни. Так ви підкреслите різницю фактур, при цьому кухня буде здаватися більшою, ніж вона є насправді. Також важливо уникати різких контрастних плям, оскільки це заважатиме досягненню гармонії.
6. Прихована витяжка
Заховайте витяжку за одним з фасадів, створивши безперервну лінію верхніх шаф. Це повністю гармонізує пропорції фронту.
7. Ефектний фартух
Це той, який точно не буде дублюватися на підлозі або у ванній. Це прикраса зони для приготування їжі, її фокусна точка. Тут дуже важливий контраст фактур і текстур. Тому робіть акцент на розкішних матеріалах.