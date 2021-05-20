Дизайнери створили дивовижний світ на віллі в Греції: фото

Архітектори Konstantinos stathopoulos | КРАК представили віллу геометричної форми із басейном, у якому заломлене світло. Бетон, вода та світло – три елементи, які зробили цей проєкт по-справжньому особливим. Дивіться фото інтер'єру у нашому матеріалі.

Архітектори спроєктували "villa aquatica" на острові Корфу, Греція, використовуючи елементи, що нагадують гру для створення символічного прикладу "історії відродження" – процесу, який надихнув дизайнерів. Вони стверджують, що одна з перших стадій нашого контакту зі світом відбувається у вологому і тихому середовищі – в утробі матері, де інформація із зовнішнього світу фільтрується навколоплідними водами, звуками, ритмами та інтенсивністю світла, тіней. Архітектори konstantinos stathopoulos | КРАК хотіли відтворити ідею відродження через космос, створивши дивовижний світ всередині цієї вілли.

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Модерністична архітектура вілли / Фото designboom.com

Головна ідея "villa aquatica" від Konstantinos Stathopoulos | КРАК базується на привабленні користувача за допомогою дизайну. На Корфу – місці з особливою морфологією та краєвидами – сіль та вітер долають скелі та створюють порожнини, тоді як рясні опади сприяють інтенсивній рослинності. Будинок розташований уздовж лінії берега і частково під землею.

Басейн, що "виходить" за рамки / Фото designboom.com

На першому поверсі розміщені вітальня та основна кімната, а два пансіонати розташувалися на нижньому рівні з незалежним входом. Ці пансіонати пропонують особливий архітектурний досвід "дайвінгу", оскільки вони купаються у заломленому світлом басейні. Прозорий ліфт у центрі композиції створює символічний рух "спалаху" від нижнього рівня (морського дна) до яскравого сонячного світла та повітря.

Поєднання двох світів через космічний басейн / Фото designboom.com

Елементи композиції виготовлені із сирого бетону та вирізані з урахуванням вподобань та світла. Уся композиція – це пропозиція переглянути концепцію резиденції для відпочинку та значення самої архітектури.

Бетон, вода та світло в інтер'єрі / Фото designboom.com

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Примирення з ландшафтом здійснюється через інструменти самої природи: світло, бетон (як сучасний камінь) та воду. Створюється особливий архітектурний ансамбль, що складає ідеальний простір для відпочинку та вивільнення почуттів.

Єднання архітектури із навколишнім середовищем / Фото designboom.com