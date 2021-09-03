Правильно облаштоване заглиблення у стіні може стати чудовим місцем для зберігання або декоративною родзинкою. Плануючи облаштування ніші, ретельно продумайте, як це зробити найбільш ефективним способом, аби зберегти баланс між естетикою та практичністю.

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Декоративна виїмка в стіні

Ніша у стіні має відображати ваш смак та потреби. Це може бути сімейна фотогалерея, улюблена картина або дзеркало в декорованій рамі.

Місце для зберігання

Поглиблення – ідеальне місце для додаткового гардероба або полиць для зберігання.

Чудове рішення / Фото homebook

Додатковий простір для відпочинку

У заглибленні можна облаштувати затишний куточок для читання книг, поставити поруч зручне крісло та стоячий світильник. Якщо ніша достатньо велика – можна помістити сюди навіть ліжко.

Креативний задум / Фото homebook

Місце для телевізора

Якщо ви плануєте облаштувати вітальню, подумайте про те, щоб зробити спеціальну виїмку в стіні, в яку можна повісити телевізор. Тут екран буде виглядати ефектно та елегантно.

Елегантний простір / Фото homebook