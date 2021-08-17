Сьогодні дизайнери всього світу сходяться на думці, що головним трендом наступних сезонів будуть зелені кухні. З'ясовуємо разом з експертами, що особливого в модному віянні та як правильно використати колір в інтер'єрі.

Цікаво Скрупульозна увага до деталей: кодаварі, як основний принцип Daikin

Чому зелений

Зелений – це природний колір, який володіє заспокійливим ефектом. Дослідження показують, що він асоціюється зі здоров'ям та гарним самопочуттям. Крім цього, зелений підсвідомо налаштовує на вибір здоровішої їжі.

Очевидно, що після тренду на все природне, ми не можемо відразу перемкнутися на важкі та індустріальні дизайни, тому зелений став ідеальним компромісом.

Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.

5 порад, які допоможуть використати зелений колір на кухні

Обирайте відтінки від м'ятного до лісового зеленого

Кухня в натуральних тонах / Фото Pinterest

Оскільки зелений колір має найширший діапазон відтінків, ви можете обрати будь-який: від темного смарагду до ніжного фісташкового, а також експериментувати відразу з кількома із них. Головне – ідеальний варіант знайдеться для будь-якого стилю.

Обирайте для основи зелений, наближений до сірого. Це дасть вашому інтер'єру більше естетичної витриманості та вбереже його від швидкого виходу з трендів. Натомість для акцентів – меблів, декору та текстилю – сміливо використовуйте яскравий зелений.

Розкішний смарагдовий

Розкішна смарагдова кухня / Фото Pinterest

Прагнучи відрізнятися від інших, клієнти все частіше переходять на колір шавлії. Цей тренд збережеться на довго, але дизайнери радять додати в кухню й темніших відтінків. Приміром, смарагдовий ідеально підійде для поєднання з мармуровими стільницями.

Почніть з малого

Зелений фартух на кухні / Фото the spruce

Якщо ви не готові до зеленої кухонної плитки, острівця або акцентних стін, які повністю змінять дизайн вашої кухні, спробуйте розпочати з фарбування стелажів або меблів. Цей крок допоможе оцінити, як виглядає зелений в інтер'єрі вашої кухні.

Не бійтеся змішувати та поєднувати

Поєднайте кілька кольорів на одній кухні / Фото Pinterest

Дизайнери рядять використовувати глибокий темний на нижніх шафах та світлий – на верхніх. Згодом ці кольори підкресляться світлом та текстилем, що допоможе сформувати завершену композицію.

Дизайнери наголошують, що зелений у поєднанні з дерев'яною підлогою і світлими стільницями – це універсальна основа як для сучасного, так і для інтер'єру в стилі "рустик".

Відмовтеся від відтінку лайма

Уникайте кольору лайма на кухні / Фото Pinterest

Колір лайма на кухні наповнений неймовірною енергією та віє свіжістю, але цей колір швидко набридає, залишаючи по собі кислий присмак.