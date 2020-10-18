Радимо ретельно прочитати цей перелік, щоб у майбутньому уникати поширених помилок. Про які рішення в ремонті ви пошкодуєте пізніше – читайте у нашому матеріалі.

Як зробити свій ремонт стильним і уникнути антитрендів, радить студія Antonov design.

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Різні кольори стін в кімнатах



Краще обрати певну кольорову гаму / Фото Ivd

Нерідко господарі квартир обирають різні "веселенькі" кольори й фарбують кімнати в хаотичному порядку.

Однак це ніколи не було трендом. Щоб зробити інтер'єр стильним, краще оберіть єдиний стиль з певною кольоровою гамою та дотримуйтеся їх у всіх приміщеннях. Виключенням може стати дитяча кімната – однак і вона повинна відповідати загальній стилістиці.

Не чіпайте стелю



Ліпнина часто буває недоречна / Фото Potolokjournal

Багаторівневі й густо задекоровані стелі залишилися в минулому. Забудьте про важкі гіпсокартонні конструкції та багату ліпнину. Сьогодні в тренді мінімалізм і простота.

Одноточкове світло



Світло має бути різнорівневим / Фото legko.com

Освітлення обов'язково потрібно зонувати. Це не просто данина моді, а ще й величезний плюс до комфорту в помешканні.

Різнорівневе світло виглядає естетично й підлаштовується під різноманітні потреби.

Арки



Арки вже не в тренді / Фото Golddveri

Були надзвичайно модними ще пару десятиліть тому, однак вже абсолютно неактуальні. Сьогодні існують сучасніші варіанти розширити та об'єднати простір, не потрібно звертатися до старомодних арок.

Глянцеві стелі



Матова стеля виглядає сучасніше / Фото Pinterest

Теж вийшли з моди й вибиваються з концепції мінімалізму. Краще обирати матові варіанти.

Надмірна розкіш



Не потрібно надміру перевантажувати інтер'єр / Фото Pinterest

Підкреслити красу свого дому краще за допомогою стильного дизайну і комфортних речей. Натомість кричущі предмети розкоші вже давно викликають щонайменше здивування. Це однозначний антитренд в сучасному дизайні.

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Підлога й двері одного кольору



Добре, коли колір дверей пасує до стін / Фото Designvfoto

Популярне колись рішення, що вже неактуальне. Краще зробити двері одного кольору зі стінами – так виглядатиме більш сучасно.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням