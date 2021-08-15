Дизайнери інтер'єрів не радять реалізовувати ці 5 ідей у своїй спальні, оскільки вже невдовзі ви задумаєтеся про те, щоб позбавитися від них. Чого саме уникати та чим замінити популярні сьогодні рішення – далі.

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Комплект білизни



Міксуйте різні кольори / Фото unsplash

Покривала, подушки та простирадло з одного комплекту були стильними ще 10 років тому. Останніми роками дизайн переживає період персоналізації, тож вам необов'язково купувати постіль однакового кольору.

Замість того, щоб купувати комплект, спробуйте прикрасити ліжко різними текстурами і кольорами. Сьогодні в тренді постільна білизна кольору шавлії. Спробуйте поєднати її з блідо-жовтим, кремовим або пастельно-рожевим.

Акцентні стіни



Акцентні стіни виглядають застарілими / Фото unsplash

Акцентні стіни зазвичай обмежують можливості декору. Крім того, неправильний вибір кольору здатний зробити кімнату меншою.

Ефективніше та менш ризиковане рішення – контрастне узголів'я. Так ви використаєте кілька тонів й невдовзі не потрібно буде перефарбовувати стіну, яка робить ваше помешкання застарілим.

Індустріальні елементи



Краще уникати індустріальних деталей / Фото Insider

Індустріальні меблі та декор, які прийшли в дизайн з популяризацією лофту, зовсім недоречні у спальнях. До того ж – металева обробка різко виходить з моди. Дизайнери стверджують, що найближчим часом спальні прагнутимуть до тепла і затишку, а не до стерильності й холодних тонів.

Симетричні приліжкові лампи



Ідеї для приліжкових ламп / Фото unsplash

Лампи на приліжкових тумбах були класичним доповненням до спальні впродовж багатьох років. Але ця тенденція повільно відступає.

Все більше дизайнерів комбінує різні лампи та не рідко заміняє їх настінними бра, які менше загромаджують простір.

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Люстри



Уникайте яскравого верхнього світла в спальні / unsplash

Верхнє освітлення в спальні, наприклад масивні люстри або підвісні світильники, поступаються місцем м'якшим альтернативам. Яскраве верхнє світло негативно впливає на розслаблення перед сном. Втім, якщо це ваш єдиний вихід – додайте плафон, який затемнить яскраві лампочки.