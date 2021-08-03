Дизайнери назвали 5 незамінних речей для створення ідеальної вітальні

Вітальні стали незамінними кімнатами в наших будинках. Тут ми проводимо більшу частину життя: проводимо час зі сім'єю, зустрічаємося з друзями, дивимося телевізор, відпочиваємо і відновлюємося. Тому, облаштовуючи цю кімнату, важливо врахувати кожну потенційну дію, яка тут відбуватиметься.

Немає універсального рішення для оформлення віталень. Кожен дизайн орієнтуватиметься на інтереси конкретного власника та задовільняє саме його потреби. Деякі люди не уявляють життя без телевізора, інші – без бібліотеки, для третіх – головне, щоб у вітальні розташовувався великий стіл та диван.

Цікаво Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру

Попри таку розбіжність в інтересах, дизайнерам вдалося зібрати 5 компонентів, без яких неможливе створення ідеальних віталень. Саме ці речі, на думку експертів, роблять кімнату найкращим місцем для відпочинку.

1. Чіткий план



Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Щоб дійсно перетворити вітальню в справжній рай, ви повинні знати точну площу і висоту кімнати, а також розташування вікон та дверей. Ви не зможете правильно підібрати матеріали та меблі, якщо промахнетеся з цим пунктом, тож для початку зафіксуйте усі найдрібніші деталі, які можуть "вилетіти" з вашої голови.

2. Візуалізація



Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Цей пункт безпосередньо пов'язаний з попереднім. Ви повинні уявити, як буде виглядати ваша вітальня.

Візуалізована ідея переросте в чіткий план.

Щоб точно впоратися з цим завданням самостійно, спробуйте скористатися програмами для створення 3D дизайну інтер'єру. Серед найпопулярніших з них – Google Sketchup, Aston dizayn, PRO100, Sweet Home 3D, FloorPlan 3D.

Розташуйте меблі, які ви збираєтеся купити та зважте всі плюси та мінуси свого вибору.

3. Заздалегідь підібраний стиль



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Кожна кімната повинна мати свій індивідуальний стиль, який продумається ще на етапі проєктування.

Знаючи стиль, ви зможете зайнятися підбором фарби, матеріалів та аксесуарів, які згодом складуться в одну цілісну картину.

4. Диван



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Одним із найважливіших елементів вітальні є диван, на якому ви проводитимете більшу кількість часу в цій кімнаті.

При покупці дивана необхідно враховувати безліч факторів: з якої тканини він виготовлений, що використовується для наповнення, який його колір, розмір та вартість.

До теми Модульні дивани: плюси та мінуси трендового віяння в інтер'єрі

5. Килим



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Ще одним центральним елементом є килим, розташований під центральним столиком. Цей, здавалося б, незначний елемент задає тон приміщенню, а у випадку відкритого планування – стане межею між вітальнею та іншими зонами.