Немає універсального рішення для оформлення віталень. Кожен дизайн орієнтуватиметься на інтереси конкретного власника та задовільняє саме його потреби. Деякі люди не уявляють життя без телевізора, інші – без бібліотеки, для третіх – головне, щоб у вітальні розташовувався великий стіл та диван.

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Попри таку розбіжність в інтересах, дизайнерам вдалося зібрати 5 компонентів, без яких неможливе створення ідеальних віталень. Саме ці речі, на думку експертів, роблять кімнату найкращим місцем для відпочинку.

1. Чіткий план



Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Щоб дійсно перетворити вітальню в справжній рай, ви повинні знати точну площу і висоту кімнати, а також розташування вікон та дверей. Ви не зможете правильно підібрати матеріали та меблі, якщо промахнетеся з цим пунктом, тож для початку зафіксуйте усі найдрібніші деталі, які можуть "вилетіти" з вашої голови.

2. Візуалізація



Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Цей пункт безпосередньо пов'язаний з попереднім. Ви повинні уявити, як буде виглядати ваша вітальня.

Візуалізована ідея переросте в чіткий план.

Щоб точно впоратися з цим завданням самостійно, спробуйте скористатися програмами для створення 3D дизайну інтер'єру. Серед найпопулярніших з них – Google Sketchup, Aston dizayn, PRO100, Sweet Home 3D, FloorPlan 3D.

Розташуйте меблі, які ви збираєтеся купити та зважте всі плюси та мінуси свого вибору.

3. Заздалегідь підібраний стиль



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Кожна кімната повинна мати свій індивідуальний стиль, який продумається ще на етапі проєктування.

Знаючи стиль, ви зможете зайнятися підбором фарби, матеріалів та аксесуарів, які згодом складуться в одну цілісну картину.

4. Диван



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Одним із найважливіших елементів вітальні є диван, на якому ви проводитимете більшу кількість часу в цій кімнаті.

При покупці дивана необхідно враховувати безліч факторів: з якої тканини він виготовлений, що використовується для наповнення, який його колір, розмір та вартість.

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5. Килим



​Ідеї для оформлення вітальні / Фото Pinterest

Ще одним центральним елементом є килим, розташований під центральним столиком. Цей, здавалося б, незначний елемент задає тон приміщенню, а у випадку відкритого планування – стане межею між вітальнею та іншими зонами.