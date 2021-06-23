Дизайнери назвали 14 особливостей стильної й сучасної спальні: фото

Спальня – найінтимніша частина нашого дому. Це місце, де ми відпочиваємо та відчуваємо себе максимально комфортно. Тому, створюючи дизайн-проєкт цієї кімнати, важливо підкреслити її особливість.

Розмір і розташування спальні господарів дому не настільки важливі, як меблі, кольори та штори, використані для її облаштування. Часто неповторний стиль кімнати досягається за допомогою речей, придбаних на барахолках, а відреставровані меблі виглядають ні чим не гірше, ніж асортимент популярних брендів.

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Дизайнери давно зрозуміли цю хитрість й тепер діляться дієвими способами оновлення своєї спальні за невеликі бюджети.

Синій та сірий відтінок



Сині деталі в маленькій спальні / Фото Behance

Обираючи кольори для спальні, зверніть увагу на відтінки синього і сірого. Ці скромні тони асоціюються з приватністю, що особливо важливо для спалень.

Дизайнери відзначають, що в кімнатах з дерев'яними підлогами та світлими стінами, сірий і синій кольори створять особливий контраст, який не викликатиме візуального перенавантаження, але додасть різноманітності у ваш простір.

Акцент на дереві



Світле дерево підвищує яскравість приміщення / Фото Pinterest

Дерев'яна підлога, мінімалістичні рейки та панелі виведуть вашу спальню на новий рівень. Якщо ви хочете підкреслити свою зрілість, обов'язково використайте дерево при оформленні.

Дерев'яні пристінний столик і приліжкова тумбочка

Це ж стосується і меблів. Навіть компактна приліжкова тумба, виготовлена з деревини, надасть спальні розкішного вигляду. Щоб підкреслити її, дизайнери радять розташувати на ній або поруч стильну настільну лампу.

Стілець, який може перетворюватися в приліжкову тумбу



Легкий стілець мож стати приліжковою тумбою / Фото Pinterest

Необов'язково використовувати стілець в тон пристінного столу чи ліжка. Для того, щоб урізноманітнити дизайн, пофарбуйте його в яскравий відтінок. Таке рішення усучаснить спальню та візуально поділить простір на робочий та відпочинковий.

Крім цього зверніть увагу на маленькі стільчики, які можна застосовувати як приліжкову тумбу. Так одна річ у вашій спальні почне виконувати відразу кілька функцій.

Узголів'я завжди в моді



М'яке узголів'я виконує відразу декілька функцій / Фото Behance

Абстрактне узголів'я здатне повністю змінити вигляд спальні. Воно підкреслює фасад ліжка, твори мистецтва, колір штор та може стати незалежним елементом, який дозволяє спертися на м'яку поверхню.

Мініатюрні меблі

Купуючи меблі для спальні, подбайте, щоб вони були тоншими за ті, які ви підібрали для вітальні. Площа приватної кімнати зазвичай значно менша, а значить, щоб вона виглядала просторішою, – потрібен особливий підхід до її умеблювання.

Кілька кольорів в одній кімнаті



Експерименти з кольором посилять глибину приміщення / Фото Pinterest

Двоколірні стіни – це поєднання двох фарб, які контрастують між собою. В таких спальнях стіна з узголів'ям часто відрізняється за кольором від решти кімнати. Це не означає, що ви мусите використати абсолютно протилежні тони. Навпаки – підберіть для одної частини кімнати приглушений синій, а для іншої – темніший варіант цього ж кольору.

Твори мистецтва



Картини свідчать про ваш смак / Фото Pinterest

Якщо ви все ж прибічних однотонних кімнат, вдосконалити простір допоможуть твори мистецтва та артоб'єкти.

Штори, які відповідають кольору стін



Краще обирати світлі штори / Фото Pinterest

Штори задають провідну тему кімнати, тому важливо підійти до вибору з особливою прискіпливістю. У вас повинно бути як мінімум два комплекти штор – кожен з яких може відрізнятися за кольором.

Завжди добре купувати штори одного відтінку зі стінами, але ви можете експериментувати й з контрастними кольорами. Ніжний принт на шторах також додасть кімнаті затишку.

Постіль з натуральних тканин



Постіль з натуральних матеріалів в сучасному інтер'єрі / Фото Pinterest

Ліжко – центральний елемент спальні, тож ви не можете проігнорувати його при ремонті чи перестановці. Насправді, щоб воно не вибивалося з загального стилю кімнати, достатньо підібрати постіль з натуральних тканин та пастельних кольорів, які якнайкраще поєднуються зі стінами чи шторами.

Одна деталь для більшого комфорту

Рослини завжди оживляють простір. Пальма в кутку спальні чи невеличкий комплект вазонів зроблять спальну найкращим місцем для якісного відпочинку та швидкого відновлення.

Кругле дзеркало



Замість шафи-купе зі скляними дверцятами, встановіть кругле дзеркало / Фото Pinterest

Круглі дзеркала – найкращі рішення для ваших спалень. Окрім стильного вигляду, вони освітлюють кімнату, роблять її значно просторішою та яскравішою.

Пофарбована підлога

Простий та бюджетний спосіб осучаснити спальню з дерев'яними підлогами – пофарбувати або полакувати їх. Темний коричневий відтінок підійде для будь-якого стилю та збалансує світлі стіни.

Декілька джерел світла



У сучасних спальнях фігурує 3 джерела штучного світла / Фото Pinterest

Для того, щоб вам було комфортно у спальні, спробуйте облаштувати три види світла – центральне, приліжкове та додаткове. Перше створюється за допомогою звичайної люстри. Для приліжкового можна підібрати бра на стіну, лампу на приліжкову тумбу та стильний торшер. Світлодіодні стрічки або гірлянди стануть хорошим джерелом додаткового освітлення.