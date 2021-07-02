Дизайнери інтер'єрів про культові меблі, які вплинули на традицію оформлення дому

Один предмет може змінити історію людства. Випробування часом проходять не всі твори мистецтва та не кожна модна річ. Так само й з предметним дизайном. Окрім красивого та інноваційного зовнішнього вигляду, меблі повинні продемонструвати зручність. Й лише ті, які поєднують усі характеристики, входять у історію індустрії.

Сьогодні ми майже не замислюємося, чому речі щоденного вжитку мають саме таку форму та виготовляються за уніфікованими стандартами й чому дизайнери продовжують робити непрактичні, на перший погляд, меблі, які все одно розлітаються після презентацій. Вся справа – в історії.

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Щоб розібратися з витоками та поглянути на найбільш культові меблі, журналісти видання Vogue поговорили з провідними дизайнерами інтер'єрів, попросивши їх розповісти про речі, які найбільше вплинули на просторові рішення сучасності. Деякі з перерахованих зразків виконують виключно естетичну функцію, деякі – були цікаві через незвичні матеріали, треті – заклали потужну традицію, яка живе в наших приміщеннях й досі.

Зміїний диван Володимира Кагана



Зміїний диван Кагана / Фото Vogue

Володимир Каган – легенда американського дизайну 20 століття та людина, яку охрестили "королем диванів", створив чималу кількість безсмертних дизайнів. Його дивани не просто задали тренд на округлі форми та нестандартні лінії, але змістили акценти та пріоритети інтер'єрів. З появою його виробів, центром кімнати став диван, який підкреслював індивідуальність господарів дому.

Стілець Wiggle від Френка Гері



Стілець Wiggle від Френка Гері / Фото Vogue

Ще у 1972 році, канадський архітектор Френк Гері вирішив замінити звичний усім пластик на картон, який легше перероблятиметься. На роботу його надихнула велика кількість викинутої промислової упаковки поблизу його офісу. Так простий пакувальний матеріал став культовим об'єктом дизайну.

Стілець складається приблизно з 60 шарів гофрокартону, скріплених внутрішніми болтами.

"Нове крісло" Джорджа Накасіма



Нове крісло Накасіми / Фото Vogue

"Нове крісло" – це знаковий виріб американо-японського дизайну. Вільна форма та природні характеристики деревини, які передають красу природи, стали характерним почерком Накасіми. Його крісла виготовлялися вручну, що ще раз підкреслювало унікальність кожного виробу.

Крісло Serie Up 2000 від Гаетано Пеше



Крісло Serie Up 2000 від Гаетано Пеше / Фото Vogue

Завдяки піноматеріалу, конфігурація крісла володіє анатомічними характеристиками та антропоморфними мотивами. Виріб символізує затишне материнське лоно. Додатковий елемент – гиря, виконує роль пуфа. Образ зручності й комфорту в цьому виробі об'єднується з метафорою обтяженої обов'язками жінки.

Lounge Chair Ottoman за дизайном Чарльза і Рея Імзова



Lounge Chair and Ottoman за дизайном Чарльза і Рея Імзова / Фото Vogue

Позачасовий вплив цієї канапи важко переоцінити. Натхненний фільмом, цей предмет неодноразово фігурував в американських шоу та серіалах. Окрім того, вважається, що це улюблена мебель Френка Сінатри.

Дизайнери хотіли, щоб крісло виглядало, наче пошарпана бейсбольна рукавичка. В результаті шкіра, яку застосовують для оббивки цієї моделі, практично не затирається. Ще на стадії фарбування матеріал просочується достатньою кількістю масла, що дозволяє підтримувати колір, еластичність та стійкість впродовж багатьох років.

Табурети Шарлотти Перріан



Табурети Шарлотти Перріан / ФотоVogue

Використовувати скромні матеріали для створення елегантних і культових предметів меблів вкрай складно. Але Шарлотті Перріан це вдалося. Функціональні меблі з мінімалістичним дизайном надихають дизайнерів всього світу на елегантні інтер'єри без надмірної розкоші.

Столик Eros від Анджело Манджіаротті



Столик Eros від Анджело Манджіаротті​ / Фото Vogue

Ви не зможете винайти нічого простішого та геніальнішого за цю модель. Конструкція з'явилася в результаті наполегливих досліджень мебелі без кріплень. В результаті – стільниця підтримується на опорі виключно силами гравітації. Увага до деталей, незвичне кріплення та виріз в стільниці перетворюють просту ідею в щось неймовірне та навіть химерне.

Ліхтарі Акарі від Ісаму Ногучі



Ліхтарі Акарі від Ісаму Ногучі / Фото Vogue

Ліхтарі Ногучі – ще одна річ, яка може використовуватися в будь-якому сучасному інтер'єрі. Виготовлені з використанням традиційних японських ремісничих технологій, ліхтарі складаються лише з дроту та рисового паперу. Їх скромність, низька ціна та простота дозволяють дизайнерам легко інтегрувати світильники практично в будь-який проєкт.

Стілець Клісмос від T. Х. Робсджона-Гіббінгса



Стілець клісмос від T. Х. Робсджона-Гіббінгса / Фото Vogue

Стілець клісмос є одним з найбільш знакових предметів дизайну. Вперше він був помічений в Древній Греції на барельєфах, які датуються 5 століттям до нашої ери. Згодом аналогічні зображення знайшли й у Римі. Мода на вивернуті ніжки повернулася лише в епоху неокласицизму. Тоді клісмос став прикрасою спалень та віталень аристократії.

На межі 20 століття світ захопила мода на середземноморські інтер'єри, відповідно повернувся й знайомий усім дизайн. Сильний вплив на виріб здійснив Робсджон Гіббінгс, який у 1960 році відродив стару форму та вдихнув в неї новизну та якість.

Крісло Grand Repos від Гільерме і Шамброн



Крісло Grand Repos від Гільерме і Шамброн / Фото Vogue

Ці стільці зараз всюди – і не дарма. Вони вважаються знаковими через поєднання натуральних матеріалів, класики та формальності.

Офісні меблі Джорджа Нельсона



Офісні меблі Джорджа Нельсона / Фото Vogue

Джордж Нельсон став символом переходу від старомодних офісних меблів до панельних "загальних систем зберігання". Оновлені меблі робили ставку на ергономіку. Кожна частина виконувала певну функцію, це й перейшло в основи дизайну, якими користуються й сьогодні.