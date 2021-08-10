Дизайнери сходяться на думці, що головна тенденція наступних років – підвищений інтерес до дизайну приміщень. Люди зацікавленіші в тому, щоб вкладати гроші у простір, де вони проводять більшу частину свого часу та робити його комфортним, затишним й безпечним.

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Крім цього, клієнти все частіше зацікавлені у додаванні сімейних реліквій чи натуральних матеріалів. Дизайнери переконані, що це продиктовано прагненням звертатися до класики та бути поза трендами.

Синій + зелений



Як поєднати трендові кольори в інтер'єрі / Фото archi-living

Прагнення до свіжості призвело до зміни трендових кольорів. Дизайнери спостерігають, що все більше клієнтів обирають темно-синій, хоча раніше майже всі зверталися за нейтральними інтер'єрами. Для акцентів частіше використовують зелені кольори.

Звісно, чорний, білий та приглушений сірий нікуди не зникнуть з нашого життя, але все ж їх використання стане не таким масовим.

Якість над кількістю



Модульний диван у вітальні / Фото home-designing

Замість меблів масового виробництва та предметів інтер'єру з Ikea, клієнти все частіше обирають якісні вироби, створені на замовлення. Нерідко індивідуально створенні вироби виконують відразу кілька функцій, наприклад ліжко-трансформер, модульний диван чи робочий стіл, який складається в невелику тумбу.

Водночас молоді клієнти все більше орієнтуються на екологічність та шукають альтернативу товарам масового виробництва.

Природні елементи



Використання рослин та меблі з дерева в інтер'єрі / Фото home-designing

Тривале перебування в оселях призвело до бажання з'єднатися з природою через дизайн. Ротанг, плетіння, глина дерево та натуральні тканини все частіше зустрічаються в сучасних помешканнях. Ще одна тенденція – використання світлого дерева.

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Ностальгія



Еклектика в інтер'єрі / Фото home-designing

Клієнти все частіше звертаються з проханням інтегрувати в простір стиль 20-х, 30-х, 40-х і 50-х років. Це означає, що люди вчаться дивитися на минулі епохи та виокремлювати те, що робило їх унікальними. Сьогоднішні інтер'єри – це зустріч старого та нового. І цей симбіоз може призвести до створення абсолютно нового стилю.

Затишні аксесуари



Об'ємні подушки та пледи – тренд дизайну / Фото home-designing

Затишок та комфорт, які особливо важливі восени, – ще один тренд, виокремлений дизайнерами. Ви можете підсилити відчуття тепла в домі, додавши подушки, теплу ковдру з вовни або бавовни. Ці додаткові елементи та текстури можуть суттєво вплинути на те, як виглядає кімната.