Дизайнери інтер'єрів поділились улюбленими кольорами дверей: поради з фото

У скількох будинках, де вам доводилося бути, стояли білі двері? Припустимо, що у всіх. Попри бажання дизайнерів до збільшення кількості яскравих елементів в інтер'єрі, більшість клієнтів все ж бояться обирати кольорові міжкімнатні двері.

Двері – не лише функціональний елемент, який з'єднує між собою різні кімнати, але й важлива складова інтер'єру. Вони можуть виконувати роль яскравого акценту та стати чудовим завершальним елементом, з'єднуючи в один концепт стіни та меблі.

До теми Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру

З'ясовуємо разом з експертами, коли варто обирати яскраві кольори і якими вони повинні бути.

Чорні двері та білі стіни



Чорні двері та білі стіни / Фото My Domaine

Дизайнери інтер'єру радять вибирати матовий чорний, якщо ви прагнете осучаснити дім та наблизити його до трендового скандинавського стилю чи мінімалізму. Найкраще цей колір поєднується зі світлими стінами, відтіняючи їх. А додаткові елементи, наприклад вінтажний килим чи книжкова шафа, чудово доповнять інтер'єр кімнати.

Чорний додасть елегантності. Оскільки він вважається класичним кольором, ви осучасните приміщення без різких експериментів.

Колір шавлії підкреслять декор з натурального дерева



Колір шавлії підкреслять декор з натурального дерева / Фото My Domaine

Декоратор Indie Boho Nest говорить, що білі двері не завжди пасують до нейтрального простору, а чорне рішення може перетягнути всю увагу на себе. В такому разі слід використати природний зелений колір.

Таке рішення ідеальне для тих, хто обожнює рослини та не уявляє свій інтер'єр без зелені та вазонів. Двері стануть елементом, який з'єднує не лише дві зони, але й увесь концепт в межах кімнати.

Коли ви пофарбуєте двері в колір шавлії, то зрозумієте, що білий – це занадто нудно, а чорний – занадто похмуро. Зелені відтінки заспокоюють та не несуть надмірного навантаження, тому ви залишитеся задоволеними впродовж кількох сезонів.

Насичений відтінок, щоб виділити двері



Насичений відтінок, щоб виділити двері ​/ Фото My Domaine

Дизайнер Marie Flanigan Interiors стверджує, що двері можуть стати чудовим архітектурним елементом в просторі, адже вони – перше й останнє, що ви бачите, заходячи в новий простір. Експерт радить додавати глибокі насичені відтінки.

Ці темно-сині двері в кухні, оформленій в фермерському стилі, чудово розбавляють монохромний простір.

Білі міжкімнатні двері для компактних приміщень



Білі міжкімнатні двері для компактних приміщень / Фото Unsplash

Причина того, що в 99% інтер'єрів використано білі двері – універсальність кольору. Якщо ви працюєте з невеликою площею, світлі тони – єдине правильне рішення, але й тут доведеться знайти правильний відтінок.

Те ж стосується й інтер'єрів, де головний акцент йде на декор та меблі, а двері повинні виступати легким фоном, який не псує загальної композиції.