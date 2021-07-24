Дизайнери інтер'єрів назвали 11 суперечливих рішень, яких варто уникати на кухні

Шукаючи порад щодо того, як оформити кухню в оригінальному стилі, ми часто натикаємося на сумнівні поради, які лише створять додаткові проблеми в майбутньому. Щоб знизити ризик, експерти радять уникати суперечливих рішень, які ще не пройшли стадію перевірки на практиці.

Зібрали в одній статті кілька трендових порад щодо оформлення кухні та пояснення від дизайнерів, які переконують, що насправді кожне з них – не настільки практичне, як нам би цього хотілося. Зберігайте на майбутнє та пам'ятайте, що для справжньої кухні не завжди підійдуть концепти, які красиво виглядають на зображеннях.

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Повністю білий інтер'єр



Білий інтер'єр швидко забруднюється / Фото Unsplash

Сьогодні кількість безликих білих кухонь зашкалює. Інтернет кишить візуалізаціями та фотографіями реалізованих проєктів, проте, здається, не всі замовники враховують непрактичність цього рішення. По-перше, білі фасади шафок – це додаткова потреба підтримувати чистоту та порядок. По-друге, при неправильно підібраному матеріалі, бруд та жир, які неодмінно будуть присутні на кухні, швидко зіпсують зовнішній вигляд поверхні.

Повністю сірий інтер'єр

Повністю сірий інтер'єр – меблі, стіни, фартух, стільниця, викличе бажання змінити оформлення вже через рік. Сірий колір пригнічує, тому не варто використовувати його без яскравих акцентних елементів.

Розетки за посудомийкою чи пральною машиною



Виведіть комунікації, щоб посудомийка ввійшла в одну лінію з меблями / Фото Unsplash

Якщо зробити комунікації та розетки за посудомийкою чи пралкою, існує ризик, що техніка не ввійде по глибині. Щоб у вас не трапилася подібна неприємність, продумайте розетки в цоколі сусідньої шафи, а сантехнічні виводи – під раковиною.

Плінтус в місці, де пересікається стільниця та фартух

Плінтус ставлять, щоб уникнути попадання води в вузький стик між стільницею і фартухом на кухні. Однак дизайнери відмовляють від такого прийому. До стільниці повинна підходити плитка або панель стіни, товщина якої перекриє стик. Так на кухні буде менше зайвих деталей під які забивається бруд. Щоб реалізувати цю ідею, плитку або стінові панелі важливо монтувати після установки стільниці.

Шафи з механізмом tip-on



Автоматизований механізм відкривання дверцят / Фото Archiexpo

Tip-on – це механізм відкривання дверцят за допомогою легкого натискання. Його застосовують для кухонних шаф без ручок. Це справді стильно й естетично, але є одне "але".

Фасади швидко забруднюються, оскільки на них залишаються плями від рук. А часте використання механізму швидко виводить його з ладу.

Стеля впритул до верхніх шаф

При купівлі кухонної шафи, яка простягається аж до стелі, важливо пам'ятати, що стельові світильники повинні знаходитися на такій відстані, щоб не заважати відкриттю верхніх шафок.

Шафи у верхньому ярусі більші за нижні

Якщо ви врахували нюанси, пов'язані зі світильниками, кухонний гарнітур до стелі й справді стане зручним та естетичним рішенням. Але врахуйте ще одне – верхній ярус не повинен бути більшим за нижній, інакше кухні загрожує надмірне візуальне загромадження та непропорційність.

Кухонна техніка в ніші, впритул до стін

Якщо кухня знаходиться в ніші, а колони з технікою розташовані по краях, під час кожного відкривання, ручки будуть пошкоджувати фарбу чи плитку. До того ж ви не зможете відкрити дверцята холодильника настільки широко, щоб дістати з нього ящики та полички.

Вбудований холодильник



Передбачте додаткову морозильну камеру під стільницю / Фото Archiexpo

Якщо у вас велика сім'я, краще переглянути рішення про встановлення вбудованого холодильна, оскільки його обсяг значно менший за техніку, розташовану автономно.

Якщо ви все ж погодилися на вбудований холодильник, передбачте додаткову морозильну камеру під стільницю.

Відкрита витяжка серед шаф

Якщо перебити суцільну лінію підвісних шаф витяжкою, це матиме неестетичний вигляд. Натомість можна передбачити вбудований варіант.

Ручки-черепашки

Вони красиво виглядають, але їх розташування в центрі фасаду зменшує радіус відкривання.