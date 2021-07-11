Коли ви втрачаєте зв'язок зі своїм домом, інтер'єр починає дратувати, а деталі тиснуть на голову, варто переосмислити свій особистий стиль. Ймовірно, в процесі пошуку доведеться позбутися кількох деталей, щоб звільнити місце під нові смаки.

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Як знайти свій стиль дизайну

Дослідіть різні стилі дизайну інтер’єру. Спробуйте знайти інформацію про сучасний декор, інтер'єр середини століття, сільський, скандинавський стиль чи лофт та з’ясувати, який з них відповідає особливостям вашого побуту. Якщо ви не знайшли того, що відповідає вашим смакам, спробуйте шукати приклади в різних архітектурно-дизайнерських студіях з вашого регіону. Швидше за все, вони враховують кліматичні та культурні особливості, які відгукуються й вам, відповідно – знайти себе в запропонованому концепті буде легше. Робіть це повільно. Ви не зможете вивчити всі стилі та зрозуміти, який резонує саме вам за одну ніч. Запасіться терпінням та починайте з малого. Відвідуйте художні галереї та шоуруми, щоб зрозуміти, яке мистецтво та меблі надихають вас і заспокоюють.

Після того, як ви зрозуміли, що вам підходить, спробуйте замінити 11 речей, які давно не прикрашають ваш дім.

Акцентні стільці у вітальні



Акцентні крісла можуть бути недоречними / Фото Pexels

Пора позбутися незграбних акцентних стільців у житлових приміщеннях. Так, багато дизайнерів все ще експериментують з цим віянням, утім, пора змиритися з тим, що витончені стільці з дерева, для яких застосована обшивка нейтрального кольору – найуніверсальніше рішення для вашого дому.

Білі стіни

Повністю білий простір виглядає нудно, а місцями – навіть похмуро. Картини, кольорові штори та яскравий текстиль виправлять цю ситуацію, якщо ви не готові фарбувати стіни. Однак дизайнери переконують, що варто поекспериментувати з палітрою та використати один із відтінків білого, який наближений до жовтого чи рожевого.

Позбудьтеся творів мистецтва, які вас не надихають



Порожня рамка може стати кращим декором, ніж картина, яка вас не надихає / Фото Pexels

Мистецтво, яке ви обрали для оздоблення вашого будинку, має надихати вас, говорити щось про вашу особистість чи відбивати ваш життєвий досвід. В іншому разі – це бездушна деталь, яка займає місце та збирає пил.

Замініть горщики

Замість пластмасових горщиків для квітів оберіть білі керамічні аналоги.

Забудьте про порожній коридор



Замініть масивний комод акуратним консольним столиком / Фото Pixabay

Коридор – це точка з якої починається ваша квартира, тому дизайнери пропонують позбутися від нераціонального простою та використати його площу на повну. Сучасна консоль, вбудована шафа, дзеркало та тумба – ось список того, що повинно бути при вході.

Щоб оживити коридор, ви можете додати сюди кілька вазонів, які не потребують багато світла чи акуратний килимок.

Відмовтеся від важких штор

Штори добре захищають вас від сонця, але невиправдано висока ціна, несучасний зовнішній вигляд та кількість пилу, яку вони збирають, перекреслює цю перевагу. Дизайнери пропонують замінити їх легкими тканинними жалюзями, які ще називають римськими шторами. Вони не гірше вбережуть вас від сонячних променів та внесуть текстурність у будь-яку вітальню.

Пора викинути зношені кухонні аксесуари



Позбудьтеся строкатих сервізів / Фото Pixabay

Подумайте про функцію кожного предмета. Якщо деякі кухонні девайси лише захаращують простір, виконують функцію декору, або чекають "кращих часів" та "унікальних гостей", простоюючи роками на поличках шафи, є сенс попрощатися з ними та зайняти цей простір практичнішим посудом чи технікою.

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Оновіть килимки

Коричневі зношені килими, куплені на ринку ще на початку століття, давно не виконують естетичної функції, крім того, кожен з них давно перетворився на розсадник пилу, який може призвести до алергії. Замініть їх сучасними варіантами, які підкреслять ваш інтер'єр та стануть приємним місцем для відпочинку чи ігор з дітьми.

Впорядкуйте бар

Перевантажений алкогольний бар, особливо дешевими напоями та келихами, які не використовуються, – ознака не аристократизму, а несмаку. Перегляньте свою колекцію, викиньте деякі пляшки, а залишене впорядкуйте так, щоб вони дійсно привертали увагу.

Штори для душу слід міняти раз на рік



Змінюйте штори для душу хоча б раз на рік / Фото Pexels

Заміна шторки для душу повинна стати вашим щорічним ритуалом. Кожна заміна не лише допоможе очистити простір від бактерій, але й дасть змогу визначитися з текстурою та кольором, які вам найбільше подобаються.

Викиньте порожні баночки з ванної

Якщо ви почуваєтеся некомфортно у власній ванні, спробуйте купувати шампуні, гелі для душу та рідке мило лише в баночках з мінімалістичним дизайном. Якщо це не можливо – облаштуйте закриту поличку в тон стільниці під умивальником. Це приховає безлад в інтер'єрі та зробить ваш відпочинок у ванній значно приємнішим.