Зібрали 10 антитрендів, які на думку сучасних дизайнерів інтер'єру, псують ваш дім. Уникайте цих речей, щоб зробити простір лаконічнішим та не повертатися до питання реорганізації приміщення через короткий часовий проміжок.

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Декоративні скляні банки



Використовуйте скляні банки лише для зберігання круп / Фото Unsplash

Декоративні скляні банки стали популярною тенденцією в дизайні інтер'єрів. Утім, такий декор здешевлює простір.

Попри те, що банки Мейсона добре підходять для зберігання круп чи спецій, їх використання при декоруванні приміщень абсолютно неприпустиме. Якщо потрібно прикрасити відкриті полиці, слід використовувати стилізовані акценти, які відповідатимуть загальному стилю кімнати.

Постарайтеся зосередитися на декорі, який має для вас якесь значення та розповідає щось про особливості вашого характеру, а також спробуйте уникати елементів серійного та масового виробництва.

Рулонні штори



Римські штори – вдалий компроміс / Фото Flickr

Швидше за все, таке рішення виглядатиме застарілим та перетворить ваш дім на офісне приміщення. Тим паче сьогодні існує стильна альтернатива у вигляді римських штор, які простіші в експлуатації та додають вікнам більше легкості.

Стійка-вішалка для одягу



Стійка для одягу – джерело безладу / Фото Pexels

Попри те, що такі вішалки залишаються крутою тенденцією, вони вимагають постійного порядку, інакше їхня естетична досконалість, зображена в каталогах та візуалізаціях, просто-таки знівелюється. Такі меблі працюють лише в тому разі, якщо ви ретельно підберете одяг, а це вимагає великих зусиль, враховуючи швидкий темп життя.

Натомість шафа дозволяє заховати одяг і аксесуари, тому вам не доведеться щодня тратити час на прибирання.

Фактурні стіни та стеля



Відмовтеся від гіпсокартону / Фото aviarydecor

Дизайнери радять утриматися від використання гіпсокартону в інтер'єрі. По-перше, цей варіант вважається застарілим, по-друге, якщо у вас виникне бажання відмовитися від цієї концепції, оновлення коштуватиме в рази дорожче.

Червона та чорна фарба



Краще додайте окремі чорно-червоні елементи / Фото Pexels

Кімнати, пофарбовані в червоний і чорний кольори, більше нагадують будуари імператорських осіб, ніж жилі приміщення. Така палітра занадто агресивна та не особливо підходить для місць, де ви проводите багато часу.

Якщо вам дійсно подобається червоний колір, ви можете використати червоно-коричневий відтінок, який пом'якшить інтер'єр. Ви можете поєднувати цей колір з нейтральними тонами для більшої приглушеності або з землисто-зеленим для створення контрасту.

Штучні квіти



Штучні квіти збирають пил / Фото Unsplash

Якщо вам хочеться додати яскравості, використайте натуральні букети чи живі рослини. Штучні квіти лише збирають пил та підкреслюють несмак власників дому.

Килимки із поліпропілену

Хоча поліпропіленові килимки – відносно дешевий товар, дизайнери переконують, що він не є ідеальним. Це суміш синтетичних матеріалів, які втрачають привабливий зовнішній вигляд за кілька років експлуатації.

Спробуйте інвестувати більше грошей в килимки з натуральних волокон, таких як шерсть чи бавовна. Виготовлені з натуральних матеріалів, вони розраховані на багаторічну експлуатацію, а гіпоалергенність – приємний бонус для сімей з дітьми.

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Спальний гарнітур



Використайте різні текстури / Фото Pexels

Кімната в яких збігаються ліжко, тумбочки й комоди, створює відчуття, що ви знаходитеся у виставковому залі, а не в затишній спальні. Спальним гарнітурам бракує індивідуальності. Й попри те, що кілька вдало підібраних предметів можуть створити відчуття порядку, не варто купувати повний набір меблів в одному місці.

Важливо поєднувати різні текстури та матеріали, щоб ваш простір виглядав органічніше і персоналізовано під ваші потреби.

Дзеркальні шафи-купе

Дзеркала в інтер'єрі творять чудеса, додаючи світла, утім, дзеркальні шафи-купе перетворюють кімнату на студію хореографії та загалом роблять інтер'єр застарілим.

Повішайте великі дзеркала на одній зі стін, щоб уникнути ефекту, що ви знаходитеся в домі 2000-х років.

Монолітні умивальники

Умивальник, який є продовженням стійки – останній антитренд сьогоднішнього дизайну. Знову ж таки, попри їхню доступність, їм бракує індивідуальності та стилю. Пошукайте умивальники з кам'яними стільницями, щоб осучаснити ванну кімнату.