Краса з фанери: дизайнер зробив собі маленький будинок для життя і роботи – фото

Цей дім розташований у лісовій місцевості поблизу Мадрида. Його зробили повністю екологічним.

Джерело: Dezeen

У будинку мешкає Дієго Барахас, засновник студії Husos Architects. Проєкт під назвою Love Shack повністю враховує особливості соснового лісу, в якому його побудували.

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Всередині немає прикрас, а стіни обшиті орієнтовано-стружковою плитою / Фото Dezeen

Для того, аби Love Shack не впливав на навколишнє середовище, його зробили дуже маленьким. В інтер'єрі запланувати складні меблі, аби зменшити площу.

Наприклад, у спальні є складне ліжко та складний стіл: їх можна використовувати по черзі.



На маленькій кухні вдалося зробити зону відпочинку / Фото Dezeen

На кухні площею чотири квадратних метри зробили зону для відпочинку. Цей простір з'єднаний з вулицею і виходить на терасу.



Простір спальні можна трансформувати за допомогою меблів / Фото Dezeen

Вдалося спроєктувати багатофункціональну кімнату, яку можна використовувати як офіс, спальню для гостей або навіть тренажерний зал.

Будинок зроблений зі збірної конструкції із соснового дерева. Всередині стіни обшили орієнтовано-стружковою плитою (ОСБ).



Тераса на даху стала вітальнею на свіжому повітрі / Фото Dezeen

На даху зробили "вітальню просто неба". Її стінами служить металевий цеп, прикрашений невеликими шматками дерева.



Будинок чинить мінімальний вплив на природу довкола / Фото Dezeen



Господарі дому намагаються жити не тільки всередині, а й зовні / Фото Dezeen

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