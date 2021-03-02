60 стільців за 3 дні: шалений експеримент від британського дизайнера – фото, відео

Британський дизайнер Макс Лемб вручну зробив 60 стільців. На це йому знадобилося усього 3 дні. Стільці виготовляли із плит полістиролу.

Макс Лемб зробив таку кількість стільців у якості видовища, випробування й перевірки себе на міцність. Проєкт має лаконічну назву 60 Chairs ("60 стільців" – переклад з англійської 24 канал).

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Дизайнер хотів продемонструвати труднощі, що виникають на виробництві, коли до справи залучена єдина пара рук.



Робити один стілець за іншим було досить нудно / Фото Dezeen

Стільці показують, що буває, коли людина один за одним створює схожі предмети.

Процес виготовлення був постійною грою в рахунок, – сказав Лемб.

Цей експеримент став своєрідною грою і бажанням дістатися до крісла під номером 60.



Меблі виготовили з полістиролу / Фото Dezeen

Крісла були виготовлені з блоків полістиролу товщиною 5 на 10 сантиметрів, а потім вкриті поліуретановим каучуком.

З кожної плити можна було зробити 12 стільців. У процесі роботи дизайнер використовував інструменти для ручної роботи.



Насамкінець меблі вкрили рідким пластиком / Фото Dezeen

Дизайнер працював у невеликому фургоні, який орендував для перевезення своїх виробів. Оскільки місця для стільців було мало, йому довелося відкрити задню частину фургону.

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Лемб різав полістирол, потім склеював і збирав окремі частини, щоб сформувати стільці. Насамкінець він покрив їх глянцевим пластиком. Зрештою, Лемб пронумерував стільці, сфотографував їх та підготував до продажу.

Процес створення стільців можна переглянути на відео: