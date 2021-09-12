Колекція меблів Burnt Cork висічена з пробкових блоків, подібних до тих, що використовують у будівлях як утеплювач. За словами дизайнера, це його данина згорілим деревам.

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Шокований руйнівними лісовими пожежами

Насіння для колекції було посаджене влітку 2017 року, коли дизайнер здійснив триденну поїздку до Португалії. Подорожуючи країною, Дюшофур-Лоуренс натрапив на руйнівні лісові пожежі на пагорбах Педроган-Гранде.

Сила вогню вразила мене… Це змусило мене поставити під сумнів мою взаємодію з природою як дизайнера та споживача. Я відчув, що це знову з’явиться у моїй роботі тут, у Португалії,

– написав Дюшофур-Лоуренс у своєму блозі.



Ное Дюшофур-Лоранс / Фото з інстаграму дизайнера

Дослідження ідеї

Час дослідити цю ідею настав у жовтні 2018 року під час відвідування невеликого сімейного підприємства з виробництва пробки у португальському місті Фаро.

Там дизайнер дізнався про процес перетворення коркової кори на блоки, але також він відкрив для себе відходи – згорілу пробку , яку отримують з дуба.

, яку отримують з дуба. Річ у тім, що під час пожежі верхній шар кори захищає деревину під ним, а виробники пробки просто відшаровують цей пласт і викидають.

Натомість Дюшофур-Лоренс нарешті побачив можливість для своєї професійної творчості.



Коркова деревина / Фото з інстаграму Made in Situ

Виробництво меблів з паленої пробки

Процес виготовлення меблів відбувається у 2 етапи.

Спочатку дизайнер виготовляє корковий блок. Щоб досягти ефекту градієнта, Дюшофур-Лоренс використовує гранули різного розміру: починаючи від дрібного зерна традиційної пробки і закінчуючи корою, де переважає вугілля випаленого матеріалу.



Виготовлення коркових блоків / Фото з інстаграму Ное Дюшофур-Лоранса

Після цього за допомогою спеціальної машинки з готових блоків вирізають меблі. Це для Дюшофур-Лоренса виконує португальська компанія Granorte, що робить серію Burnt Cork поєднанням як ручних, так і промислових процесів.



Вирізання меблів з коркових блоків / Фото з інстаграму Made in Situ

Повна колекція складається з обіднього столу та крісла, шезлонга, двох низьких столиків і табуретки. Усі вони мають округлі форми, які плавно поєднують деталі кожного виробу.



Ное Дюшофур-Лоранс біля шезлонга, виготовленого з коркової кори / Фото з інстаграму Made in Situ



Крісла / Фото з інстаграму Made in Situ



Шезлонг і столик / Фото з інстаграму Made in Situ



Обідній стіл / Фото з інстаграму Made in Situ



Табурет / Фото з інстаграму Made in Situ



Лавки / Фото з інстаграму Made in Situ



Колекція меблів Burnt Cork / Фото з інстаграму Made in Situ