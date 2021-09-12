Колекція меблів Burnt Cork висічена з пробкових блоків, подібних до тих, що використовують у будівлях як утеплювач. За словами дизайнера, це його данина згорілим деревам.
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Шокований руйнівними лісовими пожежами
Насіння для колекції було посаджене влітку 2017 року, коли дизайнер здійснив триденну поїздку до Португалії. Подорожуючи країною, Дюшофур-Лоуренс натрапив на руйнівні лісові пожежі на пагорбах Педроган-Гранде.
Сила вогню вразила мене… Це змусило мене поставити під сумнів мою взаємодію з природою як дизайнера та споживача. Я відчув, що це знову з’явиться у моїй роботі тут, у Португалії,
– написав Дюшофур-Лоуренс у своєму блозі.
Ное Дюшофур-Лоранс / Фото з інстаграму дизайнера
Дослідження ідеї
- Час дослідити цю ідею настав у жовтні 2018 року під час відвідування невеликого сімейного підприємства з виробництва пробки у португальському місті Фаро.
- Там дизайнер дізнався про процес перетворення коркової кори на блоки, але також він відкрив для себе відходи – згорілу пробку, яку отримують з дуба.
- Річ у тім, що під час пожежі верхній шар кори захищає деревину під ним, а виробники пробки просто відшаровують цей пласт і викидають.
- Натомість Дюшофур-Лоренс нарешті побачив можливість для своєї професійної творчості.
Коркова деревина / Фото з інстаграму Made in Situ
Виробництво меблів з паленої пробки
Процес виготовлення меблів відбувається у 2 етапи.
Спочатку дизайнер виготовляє корковий блок. Щоб досягти ефекту градієнта, Дюшофур-Лоренс використовує гранули різного розміру: починаючи від дрібного зерна традиційної пробки і закінчуючи корою, де переважає вугілля випаленого матеріалу.
Виготовлення коркових блоків / Фото з інстаграму Ное Дюшофур-Лоранса
Після цього за допомогою спеціальної машинки з готових блоків вирізають меблі. Це для Дюшофур-Лоренса виконує португальська компанія Granorte, що робить серію Burnt Cork поєднанням як ручних, так і промислових процесів.
Вирізання меблів з коркових блоків / Фото з інстаграму Made in Situ
Повна колекція складається з обіднього столу та крісла, шезлонга, двох низьких столиків і табуретки. Усі вони мають округлі форми, які плавно поєднують деталі кожного виробу.
Ное Дюшофур-Лоранс біля шезлонга, виготовленого з коркової кори / Фото з інстаграму Made in Situ
Крісла / Фото з інстаграму Made in Situ
Шезлонг і столик / Фото з інстаграму Made in Situ
Обідній стіл / Фото з інстаграму Made in Situ
Табурет / Фото з інстаграму Made in Situ
Лавки / Фото з інстаграму Made in Situ